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فن

الحلقة 26 مسلسل حق عرب.. حنان تدخل في مشكلة بسبب ابنة عبدربه

حق عرب
حق عرب

استكملت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي بشخصية عرب السويركي، بطلب صباح الجياش مبلغ مالي كبير من نجلتها أنغام، دون أن تكشف أسباب ذلك، لكنها أرادت الأموال حتى تسكت لسان سميحة خادمتها التي هددتها بأن تفضح سرهما وهو أن عرب السويركي نجلها، وكذلك أنها قتلت شقيقتها، لتصبح خاضعة لها تماما بسبب هذا التهديد، كما أن صباح وجدتها تتحدث مع عرب السويركي وكادت أن تكشف سرها، لكن صباح أسكتتها.

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وتواصلت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل حق عرب، بخناقة بين سماحة وزوجها جمال الذي علم بخيانتها له وصمت دون أن يتخذ أي موقف ضدها، لتتحدث معه حول فكرة انها لا تريد رباح وقد سقطت جنينها، وطلبت منه أن تنتقم من حنان بعدما نزلت مغلق الخشب بدلا منها هي وأمها .

مسلسل حق عرب موعد عرض الحلقة 26

تعرض الحلقة الـ26 من مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي في الساعة العاشرة مساء على أون دراما وفي الـ12 على قناة أون.


مسلسل حق عرب قنوات عرض الحلقة السادسة والعشرين

يعرض مسلسل حق عرب للنجم أحمد العوضي على قناة أون وأون دراما ومنصة واتش إت وعلى قناة art مساء اليوم الجمعة. 

 

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة 26

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

 

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحمد العوضي، من أزمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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