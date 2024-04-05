مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. زواج يحيى ونورهان بعد رحلة عناء

مسلسلات رمضان 2024..

وأخيرا تزوج يحيى من نورهان بعد رحلة عناء ومشاق طويلة خاضها الأثنين ضمن أحداث مسلسل الحشاشين، ولكن تكللت الرحلة بزواج العاشقين اللذان يمثلا النسمة الرقيقة بين الدماء والقتل والتكفير باسم الله والمتاجرة به.

نورهان حور العين ليحيى فقط

وفي أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 26، وما أن ينصرف المدعوين، ويغلق الباب علي يحيي ونورهان عقب عقد قرانهما، يتحدث يحيي إلي نورهان عن المرحلة الصعبة التي قضتها في قلعة آلموت، وكيف كان يتمني أن يكون أول رجل يلمسها، ولكنه يعرف ويدرك أن هذا الأمر لم يكن بيدها، وإنما كانت مجبرة عليه. غير أن نورهان تخبر يحيي أن أحد لم يمسسها في القلعة، وحتي وجودها ضمن بنات الحور العين في جنة حسن الصباح المزعومة لم يصبها بأذي، وأن لا أحد من المختارين ممن خاضوا حلم الجنة قد لمسها.

وفي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، تؤكد نورهان ليحيي أن حبها له جعلها تقاوم بجلد وصبر، لتنجح في أن تحافظ علي نفسها من مزاعم حلم جنة الصباح المزعوم، بعد رحلة مريرة بدأت بهروبها من منزل أهلها بحثا عنه، مرورا باختطافها من عصابة الغجر والذين باعوها بدورهم إلي تاجر عبيد، والذي باعها هو الآخر لحسن الصباح لتصبح واحدة من محظيات قلعة آلموت وواحدة من حور عينها في الجنة الزائفة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 26

وتعرض الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين

ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.

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