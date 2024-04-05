مسلسل الحشاشين الحلقة 26.. دنيا زاد تغادر قصر السلطان لفضح أفكار الصباح

مسلسلات رمضان 2024..

تقرر دنيا زاد زوجة حسن الصباح ــ في أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين ــ مغادرة قصر السلطان السلجوقي باركياروق والعودة إلي بيتها لفضح أفكار زوجها حسن الصباح المضلة المضللة.

دنيا زاد تطلب الإذن بمغادرة قصر السلطان

بعد أن كشف أمر استضافة عمر الخيام لزوجة حسن الصباح دنيا زاد واستجارتها به، وفي أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، وبعد أن وصل الخبر إلي بلاط السلطان السلجوقي باركياروق، تستدعي دنيا زاد لتقيم في القصر السلطان تحت رعاية وحماية بركياروق.

إلا أن دنيا زاد تفكر في فضح أفكار زوجها حسن الصباح الضالة المضللة، فتتخذ قرارها بالعودة للإقامة في منزلها بأصفهان ليكون مقرا لاجتماعاتها بين النساء، وتطلب الإذن من زوجة السلطان باركياروق وتقوم بدورها الفنانة جيهان الشماشرجي، والتي تحذرها من خطورة هذه الفكرة وأنها في قصر السلطان تحت الحماية التي قد لا تتوفر لها إن عادت لمنزلها إلا أن دنيا زاد تلح وتصر علي مطلبها.

الشر مش في المذاهب

و في أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، وفي الحوار الذي يدور بين زوجة السلطان ودنيا زاد، تعارض زوجة السلطان مطلب زوجة الصباح بأن لها غرض آخر من عودتها لمنزل زوجها ألا وهو الانتقام من حسن الصباح، فتجيبها دنيا زاد: هناك هاقدر أفضحه أكتر، هاقدر أتكلم مع النساء عن حياة حسن الصباح، وأنقذ أرواح كتيرة من شره، دم ابني في رقبته.

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وعندما تعد زوجة السلطان دنيا زاد بأنها ستطلب لها الإذن من السلطان لمغادرة القصر لبيتها وأن تخصص لها حراسة علي منزلها وأن الوقت وقت فكرة، فترد دنيا زاد: هو وقت ظهوري للناس وكلامي ليهم وإنقاذ أرواحهم من الضلال، الشر مش في المذاهب، الشر في تفسيرنا للمذهب، أنا صدقت حسن الصباح أكتر ما صدقت نفسي بقي هو مذهبي وديني، ولما شوفت الحقيقة عرفت أنه بيعبد نفسه، وأن مذهبه هو مذهب الصباح، والفضل للصباح، أنا اللي الشيطان علمني الإيمان، مفيش كتاب قراه حسن إلا وقريته، مفيش فكرة مرت في عقله إلا ومرت في عقلي، كنت حبيبته وزوجته وتابعة ليه.

مواعيد إعادة عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 26

وتعرض الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين، بطولة النجم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، على قناة DMC الساعة 9:15 مساء، ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحًا والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أبطال مسلسل الحشاشين



ويضم مسلسل الحشاشين، باقة من نجوم الفن المصري علي رأسهم النجم كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، فتحي عبد الوهاب بدور الوزير نظام الملك، الفنان أحمد عيد بدور زيد بن سيحون أحد أتباع الصباح، الفنان اللبناني نيقولا معوض في دور الشاعر عمر الخيام، نضال الشافعي بدور الإمام الغزالي، إسلام جمال في دور ملكشاه.

قصة مسلسل الحشاشين



ومسلسل الحشاشين، من تأليف الكاتب السيناريست عبد الرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار تاريخي، حول فرقة الحشاشين، أخطر الفرق السرية في العالم الإسلامي، والتي أشتهرت بالاغتيالات السياسية، وقصة صعود مؤسسها “حسن الصباح”، وحقيقة الصداقة التي جمعت بينه وبين “نظام الملك”.