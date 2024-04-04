شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة صفقة جديدة لـ "نيلي كريم" من أحد رجال الأعمال عماد الغزالي، وعرض عليها مبلغ مالي كبير مقابل القضاء على أحد رجال الأعمال ويدعى مؤنس أبو الليل والذي يعتبر منافسه في السوق والذي يعمل في الأدوات المنزلية للتخلص منه.

مسلسل فراولة

ملخص أحداث الحلقة 9 من مسلسل فراولة

جمع مشهد بين حجاج عبدالعظيم والشيخ علاء الدجال، وحذره من مهنة فراولة، واستعان به للسيطرة عليها خاصة بعد رفضها مصالحته بعد استيلائه على ميراث والدتها.

وعلق علاء على العلاج الروحي بالأحجار الكريمة قائلا:" سيطر علي بنتك يا مرزوق.. بنتك بتفتح النار عليها".

مسلسل فراولة



وهناك مشهد جمع بين نيلي كريم والشندويلي، ويتحدث معها عن المبلغ المالي الذي عرضه عليها أكبر رجال الأعمال وانها أصبحت مشهورة في مجال الطاقة الإيجابية.

وطلبت “فراولة” من الشندويلي صرف مكافأة مالية خمس آلاف له وثلاث آلاف لكل موظف بمناسبة الحصول علي هذا المبلغ من رجال الأعمال.

واستخدم الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، الأحجار الكريمة في علاج المرضي وأن ذلك الحجر سف يساعد علي النوم بعد وضعه تحت الوسادة قبل أن ينام وأنها توصل إشارة إلي المخ تساعد الي الاسترخاء والراحة، وشك المريض في البداية منها وفي نفس السياق يبحث المريض عن مساعدة من فراولة لإتمام شفائه ومساعدة في النوم والراحة.



قصة مسلسل فراولة

تركت فراولة الفقر وذهبت إلى الغناء، بالعلاج الروحي، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 9



تعاد الحلقة 9 من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

مسلسل فراولة



أبطال مسلسل فراولة

يشارك عدد من النجوم من بينهم نيلى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.