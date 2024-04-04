مسلسل فراولة الحلقة 9.. علاء الدجال يحذر مرزوق:" سيطر على بنتك"

مسلسل فراولة الحلقة 9.. جمع مشهد بين حجاج عبدالعظيم والشيخ علاء الدجال، وحذره من مهنة فراولة، واستعان به للسيطرة عليها خاصة بعد رفضها مصالحته بعد استيلائه على ميراث والدتها.

وعلق علاء علي العلاج الروحي بالأحجار الكريمة قائلا:" سيطر علي بنتك يا مرزوق.. بنتك بتفتح النار عليها".

وتلقت نيلي كريم صفقة جديدة من أحد رجال الأعمال عماد الغزالي، وعرض عليها مبلغ مالي كبير مقابل القضاء علي أحد رجال الأعمال ويدعي مؤنس أبو الليل والذي يعتبر منافسه في السوق والذي يعمل في الأدوات المنزلية للتخلص منه.



قصة مسلسل فراولة

تركت فراولة الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة مواعيد إعادة الحلقة 9



يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.



أبطال مسلسل فراولة

فراولة من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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