الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 9.. مروة عبد المتهم تطرد زوجها وحماها

بقينا اتنين
بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" الحلقة 9.. يخوض بطولته شريف منير ورانيا يوسف، والذي انطلقت حلقاته عبر قنوات "سي بي سي" الفضائية ومنصة "واتش إت" الرقمية، أحداثا مثيرة.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 9

قامت مروة عبد المنعم بطرد زوجها وحماها من المنزل بعد علمها بخيانته لها.

وحاولت ميمي جمال إنهاء الخلاف بين أدهم وياسمين وذهبت الي الفندق لتحاول إقناعه بالرجوع للمنزل، حفاظا علي نفسية الأولاد، إلا أنه يرفض وخبرها أنه يعيش أسعد أيام حياته.

مسلسل بقينا اتنين

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا إتنين" تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول المسلسل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها وذلك بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

بقينا اتنين الحلقة 9.. مروة عبد المنعم تواجه زوجها بخيانته وتطلب الطلاق

موعد إعادة الحلقة الثامنة من مسلسل بقينا اتنين

أبطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروة عبدالمنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، كما يعد آخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "cbc" و"cbc دراما" ومنصة WATCH IT.

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