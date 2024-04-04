جدول مسلسلات رمضان.. أحداث الحلقة 24 صديقة نورة في ورطة بسبب عمل والدتها

تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة الحلقة الـ24 من مسلسل نورة عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة للمسلسل حيث يعتبر واحد من أفضل الأعمال الخاصة بالأطفال، وتناولت الحلقة عدد من الأحداث المميزة.



موعد إعادة الحلقة 25 مسلسل نورة

ونوضح فى السطور التالية موعد إعادة الحلقة الـ25 من مسلسل نورة والذي يعرض على قناة cbc، وتهتم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتوفير كافة الأعمال التي تساعد في تربية القيم والمبادئ لدى الأطفال ويعاد المسلسل الكرتوني نورة فى تمام الساعة 1.15 مساء وذلك على قناة cbc، حيث يتم عرض الحلقة مرة ثانية لإتاحة الفرصة للمشاهدين بمشاهدة الحلقة.

وشهدت أحداث الحلقة 24 من المسلسل الكرتوني نورة، حديث صديقة نورة معها حول قيام شخص ما بارسال صور خاصة لوالدتها وتتفاجيء نور ان صديقتها والدتها تعمل بعد العمل كموظفة، بائعة خضار وذلك لتتمكن من النفاق على اولادها ولكن صديقة نورة تخشى أن يعرف أحد في المدرسة عن عمل والدتها كبائعة للخضار وذلك حتى لا يتنمروا عليها أو يحسسونها أنها أقل منهم في شيء لذا فتريد وجود حل للأمر.

وتقوم نورة بطلب المساعدة من والدتها والدها وذلك حتى يساعدوا صديقتها ريم من أجل تخطي الأمر بشكل سريع.

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قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة 25

وتعرض الحلقة الـ25 من مسلسل الكرتوني نورة، في تمام الساعة 5.45 دقيقة وذلك قبل أذان المغرب بوقت قليل حيث يجتمع عدد كبير من الأهالي قبل آذان المغرب في انتظار المغرب ويشاهدوا مسلسل نورة والذي يقدم قيم ومبادئ للأطفال ويساعد في تطوير أفكارهم.

قصة مسلسل نورة

ويسلط مسلسل نورة الكرتوني ورة الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهي رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

أبطال مسلسل نورة

وشارك في تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبنى ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، وإشراف على الدراما سماح أبو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذي محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، أحمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

ويأتي ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومي للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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