مسلسل نورة أحداث الحلقة 23 .. الجدة في العناية المركزة ونور يوعدها

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".



مسلسل نورة موعد عرض الحلقة 24

يعرض مسلسل نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة ملخص الحلقة 23

وشهدت الحلقة ٢٣ من المسلسل الكرتوني نورة، عددا من الأحداث المميزة اليوم، تحت مسمي العناية المركزة، حيث بدأت الحلقة برغبة يارا بدخول المدرسة ولكن تم منعها من قبل مدرستها ولكنها تخبر مدرستها ان والداتها ووالدها أنها ليس لديهم الوقت الكافي للمجيء إلى المدرسة ولكن مدرستها تخبرها أنه بالتأكد والدتها والدها ليس لديهم الوقت الكافى ولكنها تخبرها أنهم لديهم الوقت ولكن غير مهتمين بذلك.

ثم قامت يارا بمساعدة المعلمة بالتحدث مع مدير المدرسة حول قيامها بحضور الدروس الى ان يأتي والدها والدتها ووافق المدير على ذلك ثم شكرت يارا المعلمة وتحدثت معها حول سعادتها بسبب مساعدتها لها.

ثم تتوالى أحداث المسلسل الكرتوني نورة حيث دخلت الجدة العناية المركزة، ويقوم نور بالحديث مع جدته حول رغبته في تعافي جدته وقام بعدد من الوعود لها على رأسها عدم القيام بما كان يقوم به من أفعال خاطئة، مثل أخذ الكاميرا من أصدقائه أو مصادقة أصدقاء أكبر منه سنا.

قصة مسلسل نورة

ويهتم مسلسل الكرتوني نورة بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمشكلات التي تواجه الفتيات خلال المرحلة العمرية الصغيرة وذلك من خلال طرح المشكلات الخاصة بهم بشكل مبسط ويتم النقاش العائلى فى المشكلة الخاصة بالفتيات وكذلك الاولاد فى المراحل العمرية الصغيرة.

كما يتناقش المسلسل الكرتوني نورة تفاصيل التي يتعرض لها الأطفال سواء فى المدرسة او فى المنزل بطريقة بسيطة ويعرض جانب كبير من حياه الاطفال ومشاكلهم مع اصدقائهم ومدى تأثرهم بهذه الامور.

أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.