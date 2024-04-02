مسلسل نورة أحداث الحلقة 23 .. «نورة تحكي أصل حكاية جدتها»

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مسلسل نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة أحداث الحلقة ٢٣

وشهدت الحلقة ٢٣ من مسلسل نورة، قيام نورة بالحديث عن سيدة ريفية بسيطة توفي زوجها وهي فى ريعان شبابها وكان يعمل فى السكة الحديد، ولكنها قامت بالعمل والسعي لكي تنفق على اولادها الى ان تمكنت من تعليم اولادها ليكون لديها ابن فى تجارة وتمكنت من الدراسة بعد ذلك من اجل الحصول على الماجيستير وهي فى عمر الستينات.



وتستكمل نورة حديثها حول قوة وشدة تلك السيدة التي عانت كثيرا الى ان تصل الى ما هي عليه الان لنتفاجيء انها قصة جدتها وتطلب من متابعيها على صفحات التواصل الاجتماعي بالدعاء لجدتها المحجوزة فى العناية المركزة.

مسلسل نورة قنوات عرض الحلقة 24

يعرض المسلسل الكرتوني نورة على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

قصة مسلسل نورة

ويهتم مسلسل الكرتوني نورة بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمشكلات التي تواجه الفتيات خلال المرحلة العمرية الصغيرة وذلك من خلال طرح المشكلات الخاصة بهم بشكل مبسط ويتم النقاش العائلى فى المشكلة الخاصة بالفتيات وكذلك الاولاد فى المراحل العمرية الصغيرة.

كما يتناقش المسلسل الكرتوني نورة تفاصيل التي يتعرض لها الأطفال سواء فى المدرسة او فى المنزل بطريقة بسيطة ويعرض جانب كبير من حياه الاطفال ومشاكلهم مع اصدقائهم ومدى تأثرهم بهذه الأمور.



أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل نورة ، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

