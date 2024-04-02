الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة عرض مسلسل نورة الحلقة 22

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تتصاعد حدة البحث عن موعد إعادة الحلقة الـ 22 من مسلسل نورة عبر محرك البحث جوجل عن التفاصيل الكاملة للمسلسل حيث يعتبر واحد من أفضل الأعمال الخاصة بالأطفال، وتناولت الحلقة عدد من الأحداث المميزة.

موعد إعادة الحلقة الـ 22 من مسلسل نورة 

ونوضح فى السطور التالية موعد إعادة الحلقة الـ 22 من مسلسل نورة والذي يعرض على قناة  cbc، وتهتم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية بتوفير كافة الاعمال التي تساعد فى تربية القيم والمباديء لدى الأطفال ويعاد المسلسل الكرتوني نورة فى تمام الساعة ١.١٥ مساء وذلك على قناة cbc، حيث يتم عرض الحلقة مرة ثانية لإتاحة الفرصة للمشاهدين بمشاهدة الحلقة.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل نورة الحلقة 23

وتعرض الحلقة الـ 23 من مسلسلالكرتوني نورة، في تمام الساعة ٥.٤٥ دقيقة وذلك قبل اذان المغرب بوقت قليل حيث يجتمع عدد كبير من الاهالى قبل اذان المفرب فى انتظار المغرب ويشاهدوا مسلسل نورة والذي يقدم قيم ومبادى للأطفال ويساعد فى تطوير أفكارهم.

قصة مسلسل نورة 

ويسلط مسلسل نورة الكرتونى  ورة الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

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أبطال مسلسل نورة

وشارك فى تمثيل مسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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