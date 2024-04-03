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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نورة الحلقة 23.. قصة معاناة سيدة ريفية مات زوجها فوهبت حياتها لأبنائها

نورة
نورة

مسلسل نورة الحلقة 23.. تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني "نورة" والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويعرض  المسلسل الكرتوني "نورة " على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

مسلسل نورة الحلقة 23

وتحدثت نورة عن سيدة ريفية بسيطة توفي زوجها وهي فى ريعان شبابها وكان يعمل فى السكة الحديد، ولكنها واصلت مسيرة العمل والكفاح للإنفاق على أولادها، فتمر السنوات ويلتحق ابنها الأكبر بكلية التجارة، وتقرر هي أيضًا استكمال دراستها  والحصول على درجة الماجيستير وهي فى عمر الستين.

وتستكمل “نورة” حديثها عن قوة تلك السيدة التي عانت كثيرا، قبل أن تفاجأ أنها قصة جدتها وتطلب من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لجدتها المحجوزة فى العناية المركزة.


 مسلسل نورة مخلص الحلقة 23

تناولت الحلقة أيضًا، قيام نور بالحديث مع اصدقائه حول عدم رغبته فى التعامل معهم من جديدة لانهم كانوا السبب وراء الافعال الغير صحيحة التي قام بها والتي أذت الى خلافه مع والده وبالتالى تعب جدته الشديد ووعد والده والدته انه لن يفعل مرة اخري ما كان يقوم به.

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ويهتم مسلسل الكرتوني نورة بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالمشكلات التي تواجه الفتيات خلال المرحلة العمرية الصغيرة وذلك من خلال طرح المشكلات الخاصة بهم بشكل مبسط ويتم النقاش العائلى فى المشكلة الخاصة بالفتيات وكذلك الاولاد فى المراحل العمرية الصغيرة.

كما يتناقش المسلسل الكرتوني نورة تفاصيل التي يتعرض لها الأطفال سواء فى المدرسة او فى المنزل بطريقة بسيطة ويعرض جانب كبير من حياه الاطفال ومشاكلهم مع اصدقائهم ومدى تأثرهم بهذه الامور.

أبطال مسلسل نورة

شارك فى تمثيل مسلسل “نورة”، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفي.

ويأتى ذلك من خلال الشراكة بين المجلس القومى للمرأة وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والذي تنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة هاش تاج.

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