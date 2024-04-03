الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

ينتظر العديد من الجمهور المصري والوطن العربي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

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 مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 9

وتشهد الحلقة التاسعة من مسلسل بدون سابق إنذار العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، حيث إنه مازال مروان، والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين يبحث عن ابنه في محافظة الإسماعيلية بالكامل، ومن ناحية أخرى تحاول ليلى ونيفين إيجاد أي طريقة لمساعدة مروان، كما رفض كل من مروان وليلى إنكار نسب عمر لهم من أجل إيجاد ابنهم الحقيقي.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 10 

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار خلال الساعات القليلة المقبلة على قناة DMC ويعرض في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب، وهو العرض الأول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

وتعاد الحلقة العاشرة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل. 

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

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وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعًا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له؛ لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار 

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم، هم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

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