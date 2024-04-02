الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثامنة.. الضابط يطلب من مروان رفع دعوى انكار نسب

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

بدأ منذ قليل العرض الأول للحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض خلال الساعات القادمة على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك2024. 

 

مسلسل بدون سابق إنذار أحداث الحلقة 8  
 

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، بتوجه مروان والذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين، إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن تبديل المستشفى في محافظة الإسماعيلية لأبنه خلال عملية الولادة، منذ 8 سنوات.

في هذه الأثناء يخبره الضابط أنه لا بد من أن يرفع دعوى استنكار نسب من عمر، حتى يتثني له البحث عن ابنه الحقيقي.
 

 

مسلسل بدون سابق انذار الحلقة 8.. حنان سليمان تزور مروان في منزله

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. هل سيتنازل مروان عن أبوته لعمر؟

 

بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 8

 

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثامنة  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

 

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة 

 

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC و DMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

 

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

 

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

 

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

 

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

 

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

 

آسر ياسين

 

عائشة بن أحمد

 

نبيل الحلفاوي

 

نهال عنبر

 

أحمد خالد صالح

 

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

txt

مسلسل بدون سابق إنذار.. عرض الحلقة الثامنة بعد قليل

txt

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. هل تتنازل نهى عن الشقة والمحل لزوجها حسن؟

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثامنة من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة الثامنة بدون سابق إنذار الحلقة 8 الحلقة 8 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

عاجل| هل يعني نقل مقار الحُكم للعاصمة الإدارية الخروج من القاهرة؟.. "الدستور" تجيب

الرئيس السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد

سفر الشيبى وراء تأجيل جلسة الاستماع فى الجبلاية

نبيلة مكرم تروى لـ"كلم ربنا" كواليس أزمة نجلها رامى

إعلامي يكشف أول صفقات الزمالك في الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق