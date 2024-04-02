مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 8.. هل سيتنازل مروان عن أبوته لعمر؟

ينتظر العديد من المواطنين في مصر والوطن العربي عرض الحلقة الجديدة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني في النصف الثاني من شهر رمضان على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

مسلسل بدون سابق إنذار تفاصيل أحداث الحلقة 7

ويعيش مروان والذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين حالة من الحيرة والتشتت بسبب استمرار البحث عن ابنه عمر الحقيقي، حيث انتهى به الأمر أن يكون بتقديم بلاغ في المستشفى التي كانت قد وضعت فيها ليلى والتي تقوم بدورها الفنانة عائشة بن أحمد، واتهامهم بضياع ابنهم، إلا أنه خلال تقديم البلاغ طلب منه الضابط أنه في البداية لابد أن يتنازل عن أبوته لعمر لتنتهى الحلقة وعلى وجه مروان علامات ذهول وحيرة، فهل يتنازل مروان عن أبوته لعمر أم يصرف نظر عن البلاغ وهو ما سوف نعرفه خلال الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 8

تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.

تعرض الحلقة الثامنة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.