الثلاثاء 02 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7| ليلى ونهال عنبر تقابلان الممرضة المتواجدة بولادة عمر

مسلسل بدون سابق إنذار
مسلسل بدون سابق إنذار

بدء منذ قليل العرض الأول للحلقة السابعة من  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، والذي يعرض على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024.

أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار

بدأت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، بسفر ليلى  والتي تلعب دورها الفنانة عائشة بن أحمد برفقة والدة مروان والتي تلعب دورها الفنانة نهال عنبر للإسماعيلية حيث كانت والدة مروان تعرف ممرضة في المستشفى الذي تبدل فيه نجل ابنها. في خيانتها له، بعد اكتشاف أن عمر ليس ابنه الحقيقي.

تقابل ليلى وحماتها والدة مروان الممرضة التي كانت في المستشفى يوم ولادة عمر، غير أنها تخبرها أنها لا تعلم شيء عما حدث وأنها قامت باستلام الطفل من الحضانة وتسليمه لليلى في غرفة الرعاية التي كانت تمكث فيها بعد الولادة.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة الحلقة 7

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc.


تعرض الحلقة السابعة  مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل


ويعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" للفنان آسر ياسين على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7| عائشة بن أحمد تطلب الطلاق من آسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 7.. صدمة كبيرة لعائلة مروان


مسلسل بدون سابق انذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السابعة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama، ومنصة watch it، طوال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق انذار

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار" حول "آسر ياسين" بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقعا غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقرران فورا إجراء عملية.

ابطال مسلسل بدون سابق انذار

يتكون فريق عمل مسلسل "بدون سابق إنذار" من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل "بدون سابق إنذار" من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

مسلسل بدون سابق انذار بدون سابق إنذار موعد عرض بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل آسر ياسين مسلسل آسر ياسين آسر ياسين قنوات عرض بدون سابق إنذار قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة السابعة من بدون سابق إنذار بدون سابق إنذار الحلقة السابعة بدون سابق إنذار الحلقة 7 الحلقة 7 من مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة السابعة من مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل بدون سابق إنذار.. تفاصيل العرض الأول للحلقة 7

مسلسل بدون سابق إنذار.. عرض الحلقة السابعة بعد قليل

مسلسل بدون سابق إنذار.. موعد عرض الحلقة 5 على DMC drama

مسلسل "بدون سابق إنذار"الحلقة 7.. حسن يساعد مروان في البحث عن ابنه الحقيقي

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. والدة مروان تفتح باب أمل جديد لمروان وليلى

مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 6.. مروان يهادي عمر سمارت فون بعد تركه للمنزل

بدون سابق إنذار الحلقة الـ6.. عم مروان ينصح بمنع اختلاط الأنساب

الأكثر قراءة

البرج الأيقونى.. تحفة معمارية تُلامس عنان السماء فى قلب العاصمة الإدارية

خناقة ستاربكس.. كواليس لم ترصدها الفيديوهات في مشاجرة فتيات التجمع.. ومصدر أمني: "نفسنة وغيرة بنات"

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

ساحة الشعب..علم مصر يرفرف فوق أعلى وأضخم ساري في العالم

مصر تستعد لحدث تاريخى.. الرئيس السيسى يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

اليمين الدستورية.. 27 كلمة ترسم مستقبل مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

وائل لطفي

النجاة من الفخ

ماجد حبته

الحكومة الفلسطينية الجديدة

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط

كريم كمال

الرئيس.. وعد فأوفى

خالد حريب

الأردن.. مؤشر أول

لواء.حمدى البطران

الحشاشون.. والشدة المستنصرية

صور

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

خشوع يملأ القلوب وبكاء يروي الأرواح.. صلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا وكندا وبولندا يستدعون سفراء إسرائيل احتجاجًا على مقتل موظفي المطبخ العالمي

الحكومة البريطانية "قلقة للغاية" بشأن مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة

حرب إبادة شاملة لليوم الـ179.. جرائم الاحتلال تطال طواقم العمل الإنسانى فى غزة