بدون سابق إنذار الحلقة الـ6.. عم مروان ينصح بمنع اختلاط الأنساب

بمجرد أن اكتشف عم مروان والذي يقوم بدوره فتوح أحمد، بحقيقة ما حدث مع ابنه عمر واستبداله أثناء الولادة، وأكد له أنه لديه علاقات واسعة في المحافظة وسوف يساعده في العثور على ابنه، وطلب منه ضرورة حذف اسمه مع على اسم عمر لمنع اختلاط الأنساب وأنه لا يجوز لعمر أن يرث مروان فيما بعد، وهو الأمر الذي أزعج مروان وهم في الانصراف سريعا معاودا للقاهرة، وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار.

مسلسل بدون سابق إنذار موعد عرض الحلقة 6

وتعرضت الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين في تمام الساعة 6:15 بعد أذان المغرب وهو العرض الاول للمسلسل.

مسلسل بدون سابق إنذار مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

ويبحث الجمهور المصري والوطن العربي على مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة من مسلسل بدون سابق إنذار ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، في تمام الساعة السادسة والربع عقب اذان المغرب على قناة DMC.

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين على قناة DMC وDMC drama ومنصة whatch it.

ويعاد بواقع مرتين المرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل على شاشة DMC drama.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار حول آسر بدور شخصية مهندس، ويصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حياته العائلية بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يتكون فريق عمل مسلسل بدون سابق إنذار من عدة نجوم وهم:

آسر ياسين

عائشة بن أحمد

نبيل الحلفاوي

نهال عنبر

أحمد خالد صالح

ويعد مسلسل بدون سابق إنذار من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إﻧﺘﺎﺝ محمد مشيش.