"فراولة" الحلقة 9.. صدقى صخر يستخدم الأحجار الكريمة فى علاج المرضى

مسلسل فراولة الحلقة 9.. استخدم الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، الأحجار الكريمة في علاج المرضي، وأن ذلك الحجر سوف يساعد على النوم بعد وضعه تحت الوسادة قبل أن ينام، وأنها توصل إشارة إلى المخ وتساعد إلى الاسترخاء والراحة، وشك المريض في البداية منها، وفي نفس السياق يبحث المريض عن مساعدة من فراولة لإتمام شفائه ومساعدة في النوم والراحة.

و ذهب المريض إلى صدقي صخر وأبلغه أنه شعر بالراحة والاطمئنان بعد استخدامه تلك الأحجار.

مسلسل فراولة

قصة مسلسل فراولة

مسلسل فراولة اجتماعي لايت كوميدي، وهي فتاة فقيرة انتقلت إلى حياة الأثرياء، والدها حارس عقار بمنطقة الزمالك تحلم بتغير حياتها إلى حياة المشاهير، وتترك الفقر وتذهب إلى الغناء، وقارئة فنجان متمكنة، وتترك روتين حياتها بين الفقر ونالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة، حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا، وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين، ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام.

مسلسل فراولة

مسلسل فراولة.. مواعيد إعادة الحلقة 9

يعاد مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

مسلسل فراولة

أبطال مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي "فراولة" عدد من الفنانين من بطولة الفنانة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.