موعد إعادة مسلسل فراولة بطولة نيلي كريم الحلقة 9

يبحث مواطنون عن موعد إعادة مسلسل فراولة للفنان نيللي كريم الحلقة 9 بعد الأحداث التشوقية التي حدثت في العمل خلال الأيام الماضية، والتي امتازت بالكوميديا والأحداث المثيرة.

مسلسل فراولة ـ مواعيد إعادة الحلقة 9

تعاد الحلقة التاسعة من مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم الساعة 1.30 مساءً والساعة 8.15 صباحًا، وعلى قناة dmc دراما الساعة 12.30 بعد منتصف الليل والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 4.30 مساءً.

مسلسل فراولة تفاصيل أحداث الحلقة 9

واستعان حجاج عبدالعظيم والد فراولة بالشيخ علاء الدجال، وحذره من مهنة فراولة، واستعان به للسيطرة عليها خاصة بعد رفضها مصالحته بعد استيلائه على ميراث والدتها.

وحصلت فراولة علي صفقة جديدة من أحد رجال الأعمال عماد الغزالي، وعرض عليها مبلغ مالي كبير مقابل القضاء علي أحد رجال الأعمال ويدعي مؤنس أبو الليل والذي يعتبر منافسه في السوق والذي يعمل في الأدوات المنزلية للتخلص منه

وصرفت فراولة مكافأة مالية خمس آلاف له وثلاث آلاف لكل موظف بمناسبة الحصول علي هذا المبلغ من رجال الأعمال.

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 10

تعرض الحلقة 10 من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة العاشرة

يعرض اليوم الحلقة العاشرة من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

قصة مسلسل فراولة

فتاة تدعي فراولة نالها الحظ لتبدأ رحلة جديدة في المبيعات في إحدى الشركات العالمية، ومن هنا بداية حياتها الجديدة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل فراولة

وتعود نيلي كريم للكوميديا، بمشاركة شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.