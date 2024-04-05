الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل فراولة الحلقة 10.. مقابل كبير لنيللي بعد الصلح بين أبو الليل والغول

فراولة
فراولة

مسلسل فراولة الحلقة 11.. نجحت فراولة في صفقة جديدة ربحت منها مبلغ مالي كبير، بعد التصالح بين رجلى الأعمال مؤنس أبوالليل وعماد الغول.


مسلسل فراولة الحلقة 10

نجحت نيللي كريم في امصالحة رجلى الأعمال مؤنس أبوالليل وعماد الغول، وفوجئت بهما بمقر شركتها ليقدمان لها المبلغ المالي، فردت عليهما: "أنا كل اللي عملته إديتكم من طاقتي الإيجابية".

وبعد قصة حب “أس أس” ومهندس الصيانة، سيطرت شيماء سيف على حب صفوت وقام بخطبتها بعد أن استعانت بفراولة لمساعدتها في أن يقع بحبها، ونجحت فراولة في تصدر الخطوبة الترند على مواقع التواصل الاجتماعى.

 

مسلسل فراولة موعد عرض الحلقة 11

يعرض اليوم الحلقة 11 من مسلسل فراولة بطولة النجمة نيللي كريم علي قناة Dmc وDmc drama ومنصة watch it الرقمية.

 

مسلسل فراولة مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

تعرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة بطول نيلي كريم، بشكل حصري اليوم على شاشة قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويعرض على منصة watch it الساعة 7.45.


 

قصة مسلسل فراولة

بدأت فراولة حياتها الجديدة بعد أن كانت فتاة فقيرة حيث تمكنت نيللي كريم من شراء الشركة وتقودها إلى قطار الإنفلونسر المشهورة على السوشيال ميديا وتصبح خبيرة طاقة لديها ملايين المعجبين ومن المفترض أنها استحوذت على عقول متابعيها ليعيشوا وهم الأحلام بالعلاج الروحي والطاقة الحيوية التي ربحت منها ملايين الجنيهات.

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ابطال مسلسل فراولة

المسلسل من بطولة نيلي كريم شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

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