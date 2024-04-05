الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مجدى عبدالغنى: كهربا لاعب عادى ولم يصنع شيئًا طوال مسيرته الرياضية

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لعب في نادي الأهلي أكثر مما لعب محمود عبدالمنعم كهربا في نادي الأهلي، وكان سببًا في مكسب النادي الأهلي في العديد من المباريات، مضيفًا: "كهربا بيخلص كرة خلاص.. لم يظلمه طوال حياته".

وأضاف “عبدالغني”، خلال لقائه ببرنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن كهربا لاعب عادي ولم يصنع أي شىء طوال مسيرته الرياضية ولم يذهب مع المنتخب كأس العالم، منوهًا بأنه إن لم يتق الله سيتعرض للعديد من المشكلات والأزمات في حياته.

وتابع: "كهربا واخد طريقة ويتعامل كأن أحد يضعه على هذا الطريق، وعامل 6 حلقات في كذا قناة تليفزيونية ومستغرب إزاي كده.. نادي الأهلي مبيسمحش حد يقول أي حاجة.. دة بيتكلم على أسطورة من أساطير نادي الأهلي.. جايب أجوان أكتر من كهربا".

يذكر أن برنامج حبر سري يذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 6:10 عقب أذان المغرب مباشرة، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، على شاشة القاهرة والناس.

حبر سري مجدي عبدالغني كهربا النادي الأهلي

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