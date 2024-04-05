مجدى عبدالغني: أبناء اللاعبين مظلومون.. والمقاولون مشوا ابنى بسببى

أكد الكابتن مجدي عبدالغني، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه من الممكن أن تكون هناك مجاملات في قطاع الناشئين بنادي الأهلي، موضحًا أن أبناء اللاعبين مظلومون في الكرة المصرية والرياضة في مصر بشكل عام.

وأوضح خلال حواره ببرنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن نجله لاعب كرة قدم مميز وجيد جدًا، ولم يكتشفه أحد إلى الآن، كما أنه حريف جدًا وسجل العديد من الأهداف المميزة.

ولفت مجدي عبدالغني، إلى أنه لاعب جيد وسجل هدفا بعد المرور من الفريق المنافس بأكمله، منوهًا بأن نجله يكون حزينا في حالة أن تحدث مع أحد من أجل يكون في فريق، مضيفًا: "المقاولون مشوا ابني عشان هو ابني.. القيادات بتتغير".