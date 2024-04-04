صلاح عبدالله لـ"حبر سرى": لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمى بعد هذا التصريح

قال الفنان صلاح عبد الله، إنه يتمنى العمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي خاصة أنه لم يقدم معهم أي أعمال فنية سواء في صغرهم أو الآن قائلا: "نفسي أمثل مع اللى ممثلتش معاهم زي كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي وحظي قليل إني ممثلتش معاهم حتى وهما صغيرين".

العمل مع نجوم الجيل

أكد الفنان صلاح عبدالله، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، أنه عمل مع نجوم سوبر ستارز لكن ممثلش مع كريم وحلم، مضيفًا: "وبعد ما قلت هذا التصريح لو جالي شغل مع كريم أو حلمي هعتذر عنه ودي تركيبتي لأني عمري ما قلت نفسي اشتغل مع حد وأنا بحبهم ولكن ممكن يكونوا مش بيحبوني وصعب يكون في حد في الوسط الفني مش بيحبني".

وتابع: "عملت مع محمد إمام في مسلسل هوجان دور حلو ونجح قوي وهو جنبي في السكن ومكتبه جنبي وكنت هطلع ضيف شرف في مسلسل كوبرا بس الظروف كانت بتمنع بسبب زنقة شغل مسلسلات عتبات البهجة والعتاولة".