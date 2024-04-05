الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 11.. هل تعترف الفتاة الفلسطينية بحبها للضابط أدهم؟

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة الحلقة 11.. اعترف الطبيب هشام لشقيقته بحبه لـ“مليحة” إلى شقيقته، وفي الوقت نفسه شعرت الفتاة الفلسطينية بالحزن بعد خطوبة أدهم وابنة خاله، خاصًة أنه  الشخص الوحيد الذي تولدت في قلبها مشاعر نحوه.

وتكشف الحلقية 11 من مسلسل “مليحة”، عن مستقبل “مليحة” العاطفي وهل تعترف بحبها للضابط أدهم؟ أم ترتبط بالطبيب هشام.

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة 

وشهد ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة العديد من الأحداث بدء تنفيذ الفتاة الفلسطينية مليحة وصية جدها المتوفي، وهي الذهاب إلى أحد البدو العرب ليساعدها هي وجدتها في الذهاب إلى غزة، كما سبق وأن ساعدهما من قبل في الوصول إلى ليبيا.

موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة لميرفت أمين ودياب.. ملخص الأحداث

إذ ظهرت مليحة "سيرين خاص" خلال أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وهي تخبر الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم، ليصر الطبيب هشام الذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته، أن يذهب معها إلى العريش وأن يساعدها.

مجدي عبدالغني: كهربا لاعب عادي ولم يصنع شئ طوال مسيرته الرياضية

مجدي عبد الغني لـ"محمد صلاح": هدفي بـ"مونديال 90" غير شكل كرة القدم المصرية

كما شهدت الحلقة العاشرة خروج الضابط أدهم مع خطيبته “نوسة”، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة “سيرين  تحبه”، وأن ذلك كان ظاهرًا من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، وأخبرها أن مليحة قد تعرضت للكثير من الأحداث الصعبة منذ طفولتها في فلسطين مثل معايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا، وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ووفاة جدها موضحًا أن كل تلك اللحظات الصعبة جعل مشاعرها تبدو متخبطة.

أبطال مسلسل مليحة 

و مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+، وهو من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يهمك أيضا:

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل دياب مسلسل ميرفت امين دياب قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر من مليحة مليحة الحلقة الحادية عشر مليحة الحلقة ١١ الحلقة ١١ من مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة لميرفت أمين ودياب.. ملخص الأحداث

أنور خليل: عمرو عرفة مخرج أشعرنا بسعادة العمل فى "مليحة"

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

مجدى عبدالغنى: كهربا لاعب عادى ولم يصنع شيئًا طوال مسيرته الرياضية

"استولت به على شقة سكنية".. إحالة متهمة بتزوير محرر رسمي بالبساتين للجنايات

محمد فاروق يكشف سبب إيقاف محمود عاشور عن إدارة المباريات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا