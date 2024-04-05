مسلسل مليحة الحلقة 11.. هل تعترف الفتاة الفلسطينية بحبها للضابط أدهم؟

مسلسل مليحة الحلقة 11.. اعترف الطبيب هشام لشقيقته بحبه لـ“مليحة” إلى شقيقته، وفي الوقت نفسه شعرت الفتاة الفلسطينية بالحزن بعد خطوبة أدهم وابنة خاله، خاصًة أنه الشخص الوحيد الذي تولدت في قلبها مشاعر نحوه.

وتكشف الحلقية 11 من مسلسل “مليحة”، عن مستقبل “مليحة” العاطفي وهل تعترف بحبها للضابط أدهم؟ أم ترتبط بالطبيب هشام.

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة

وشهد ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة العديد من الأحداث بدء تنفيذ الفتاة الفلسطينية مليحة وصية جدها المتوفي، وهي الذهاب إلى أحد البدو العرب ليساعدها هي وجدتها في الذهاب إلى غزة، كما سبق وأن ساعدهما من قبل في الوصول إلى ليبيا.

إذ ظهرت مليحة "سيرين خاص" خلال أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وهي تخبر الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم، ليصر الطبيب هشام الذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته، أن يذهب معها إلى العريش وأن يساعدها.

كما شهدت الحلقة العاشرة خروج الضابط أدهم مع خطيبته “نوسة”، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة “سيرين تحبه”، وأن ذلك كان ظاهرًا من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، وأخبرها أن مليحة قد تعرضت للكثير من الأحداث الصعبة منذ طفولتها في فلسطين مثل معايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا، وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ووفاة جدها موضحًا أن كل تلك اللحظات الصعبة جعل مشاعرها تبدو متخبطة.

أبطال مسلسل مليحة

و مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، وهو من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

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