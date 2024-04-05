الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة لميرفت أمين ودياب.. ملخص الأحداث

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

تستمر الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب، والتي عرضت أمس، في عرض الحقائق التاريخية الخاصة بالقضية من خلال رواية الجدّ "سامي مغاوري" لحفيده، وكذلك في التطور على السياق الدرامي الذي يتناول قصة الفتاة الفلسطينية مليحة والضابط المصري أدهم وما يجمعهما من مواقف.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة العاشرة  

وشهد ملخص أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة العديد من الأحداث مثل بدء تنفيذ الفتاة الفلسطينية مليحة وصية جدّها المتوفي، وهي الذهاب إلى أحد البدو العرب ليساعدها هي وجدتها في الذهاب إلى غزة، كما سبق وأن ساعدهما من قبل في الوصول إلى ليبيا.

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أحداث مسلسل مليحة الحلقة 10

ظهرت مليحة "سيرين خاص" خلال أحداث مسلسل مليحة الحلقة 10 وهي تخبر الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم.

إلا أن الطبيب المصري هشام الذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته يصر على الذهاب معها إلى العريش ومساعدتها.

وكانت قد شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة كذلك خروج الضابط أدهم مع خطيبته “نوسة، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة ”سيرين  تحبه"، وأن ذلك كان ظاهرًا من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، وأخبرها أن مليحة قد تعرضت للكثير منذ طفولتها في فلسطين ومعايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ثم توفي جدها، موضحًا أن كل تلك اللحظات الصعبة عليها جعل مشاعرها تبدو متخبطة.

أبطال مسلسل مليحة 

جديرًا بالذكر أن مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكي، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

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