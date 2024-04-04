الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 10.. "ناطوري كارتا" اليهودية تقول "لا" لإسرائيل

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

ألقت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة بطولة ميرفت أمين والفنان دياب التي عرضت اليوم الضوء على حرمة يهودية تدعى اسم حركة حارس المدينة أو ما تعرف باسم حركة "ناطوري كارتا" وهى حركة ترفض الصهيونية بجميع أشكالها كما تعارض وجود دولة إسرائيل ويتواجد أعضاء هذه الحركة في القدس ولندن ونيويورك.

في السطور التالية نستعرض بعض المعلومات عن تلك الحركة:

تأسيسها

بدأت حركة ناطورى كارتا 1938 وكانت في الأصل جزءًا من حزب "أجودات يسرائيل" الذي أُنشئ في بداية القرن العشرين لمواجهة الصهيونية.

وتأسست الحركة في القدس على يد الحاخام "أمرام بلاو"، وذلك بعد حصولهم على قرار الفصل عن الأحياء الصهيونية في القدس من قبل حكومة الانتداب البريطانية.

كما تولى بلاو قيادة الجماعة منذ إنشائها حتى وفاته 1974، وهو الذي سعى مع جماعته إلى تأكيد إنكار صلاحية قيام إسرائيل دولة قومية يهودية، كما رفضت ه اعتبار الصهيونية الوكيل المزعوم لمصالح اليهود حول العالم.

كذلك أدانت حركة ناطوري كارتا منذ تأسيسها القبول الدولي بإنشاء دولة إسرائيل عام 1948، وذلك الوضع الذي أفضى إليه ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني بشقيه المسلم والمسيحي.

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ودائمًا ما عبرت الحرك عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم الصهيوني، مؤكدة أن تلك الممارسات مستهجنة في الديانة اليهودية التي تنص على تحريم القتل والظلم.

ويعيش 5 آلاف يهودي من جماعة "ناطوري كارتا" في حي "مئة شعاريم" وسط القدس، ونتيجة لمعارضتهم للصهيونية فإنهم يتعرضون للملاحقات المستمرة على يد السلطات الإسرائيلية والضرب والسحل.

ويقدر عدد المنتمين للحركة بعشرات الآلاف، يعيش أكثرهم في الولايات المتحدة، وتحديدا في حي بروكلين الشهير بنيويورك.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة:

 الفنانة ميرفت أمين 

دياب

أمير المصري

 سيرين خاس

 روفى الشناط

 ديانا رحمة

 مروان عايش

 بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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