الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل مليحة الحلقة 10| الفتاة الفلسطينية تبدأ تنفيذ وصية جدّها.. ماذا فعلت؟

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

بدأت الفتاة الفلسطينية مليحة اليوم من خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة تنفيذ وصية جدها المتوفي وهي الذهاب إلى أحد البدو العرب في العريش ليساعدها هي وجدتها في الذهاب إلى غزة، كما سبق وأن ساعدهما وجدها من قبل في الوصول إلى ليبيا.

إذ ظهرت مليحة "سيرين خاص" خلال أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وهي تخبر الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها غدًا إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم، ولكن يصرّ الطبيب هشام الذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته، أن يذهب معها هناك وأن يساعدها.

مسلسل "مليحة" الحلقة 10.. هل يُهاجر "علي" خارج البلاد دون علم أسرته؟

مسلسل "مليحة" الحلقة 10.. الدكتور هشام يعترف لشقيقته بحبه للشابة الفلسطينية

مسلسل مليحة أحداث الحلقة العاشرة 

وكانت قد شهدت الحلقة العاشرة خروج الضابط أدهم مع خطيبته “نوسة، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة "سيرين  تحبه"، وأن ذلك كان ظاهر من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، وأخبرها أن مليحة قد تعرضت للكثير من الأحداث المؤلمة منذ طفولتها في فلسطين مثل معايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ثم وفاة جدها، وأن كل تلك اللحظات صعبة عليها مما جعل مشاعرها تبدو متخبطة.

أبطال مسلسل مليحة 

جدير بالذكر أن مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل دياب مسلسل ميرفت امين دياب قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة العاشرة من مليحة مليحة الحلقة العاشرة مليحة الحلقة ١٠ الحلقة ١٠ من مسلسل مليحة الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل "مليحة" الحلقة 10.. هل يُهاجر "علي" خارج البلاد دون علم أسرته؟

"مليحة" الحلقة 10..أدهم يعترف بحبه لخطيبته أمام والدته وحماته

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة يكشف ضوابط زواج ضباط الجيش المصري من أجانب

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

عاجل.. بشائر الخروج من الأزمة الاقتصادية.. خبراء: زيادة الاحتياطى الأجنبى لـ٤٠ مليار دولار تسهم فى جذب الاستثمارات المباشرة

متحدث الزمالك: سنواجه الأهلى على ستاد القاهرة يوم 15 أبريل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى