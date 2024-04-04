مسلسل مليحة الحلقة 10| الفتاة الفلسطينية تبدأ تنفيذ وصية جدّها.. ماذا فعلت؟

مسلسلات رمضان 2024..

بدأت الفتاة الفلسطينية مليحة اليوم من خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة تنفيذ وصية جدها المتوفي وهي الذهاب إلى أحد البدو العرب في العريش ليساعدها هي وجدتها في الذهاب إلى غزة، كما سبق وأن ساعدهما وجدها من قبل في الوصول إلى ليبيا.

إذ ظهرت مليحة "سيرين خاص" خلال أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وهي تخبر الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها غدًا إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم، ولكن يصرّ الطبيب هشام الذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته، أن يذهب معها هناك وأن يساعدها.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة العاشرة

وكانت قد شهدت الحلقة العاشرة خروج الضابط أدهم مع خطيبته “نوسة، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة "سيرين تحبه"، وأن ذلك كان ظاهر من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، وأخبرها أن مليحة قد تعرضت للكثير من الأحداث المؤلمة منذ طفولتها في فلسطين مثل معايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ثم وفاة جدها، وأن كل تلك اللحظات صعبة عليها مما جعل مشاعرها تبدو متخبطة.

أبطال مسلسل مليحة

جدير بالذكر أن مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.