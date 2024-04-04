الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "مليحة" الحلقة 10.. هل يُهاجر "علي" خارج البلاد دون علم أسرته؟

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل "مليحة" الحلقة 10.. إلى جانب إعطاؤه الدروس الخصوصية في اللغة الإنجليزية، يسعى "أمير المصري" خريج كلية طب الأسنان، إلى الهجرة خارج البلاد دون علم أحد من أسرته.

مسلسل "مليحة" الحلقة 10

وأخبرت زوجته وابنة خاله "فريدة" شقيقتها "نوسة"، بالسر فأصيبت بالصدمة، إلا أن “فريدة” طلبت منها عدم إخبار أحد بالأمر.

وسمع الضابط أدهم شقيقه علي وهو يتحدث في أمر الهجرة مع صديقه الذي يساعده في إجراءات السفر ليستنكر أدهم عليه الأمر، ويطلب منه عدم التفكير في ذلك الأمر ويجيبه علي أن يسعى لذلك بهدف سعيه لزيادة دخله وتحقيق حلمه بأن يكون له شقة زوجية خاصة به، وأن يكفي احتياجاته كرب أسرة  مستقبلي خاصة مع دخوله الحياة الزوجية.

مسلسل "مليحة" الحلقة 9.. أشرف زكي زوج مخلص يدعم زوجته المصابة بالسرطان

مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين و دياب.. ملخص أحداث الحلقة التاسعة 9

مسلسل مليحة ملخص الحلقة التاسعة

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة خطبة علي شقيق الضابط أدهم إلى ابنة خاله فريدة، وفي أثناء الاحتفال بهذه الخطبة تقدم أدهم إلى ابنة خاله الأخرى التي تحبه منذ سنوات"ايناس"، وذلك وسط حزن مليحة التي كانت حاضرة الاحتفال إذ أنه قد تولد داخلها مشاعر تجاه الضابط المصري.

كما عرضت الحلقة كذلك تأكد زوجة خال الضابط أدهم من إصابتها بالسرطان ورفضها تناول العلاج الكيماوي إلا أن زوجها وشقيقته الفنانة "ميرفت امين" يحاولان إقناعها.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة هو من بطولة:

 الفنانة ميرفت أمين 

دياب

أمير المصري

 سيرين خاس

 روفى الشناط

 ديانا رحمة

 مروان عايش

 بالإضافة إلى العديد من النجوم، والمسلسل من إنتاج شركةDS+، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية.

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