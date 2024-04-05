الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مجدي عبدالغني لـ"محمد صلاح": هدفي بـ"مونديال 90" غيّر شكل كرة القدم المصرية

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

كشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم نادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته مع نجم ليفربول محمد صلاح، مشددًا على أنه يحب محمد صلاح ومن جماهيره ومشجعيه.

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح هو فخر للجميع، ومن لا يحب محمد صلاح لا يحب مصر، منوهًا بأن محمد صلاح هو الذي يمثل مصر.

وأشار مجدى عبدالغنى، إلى أنه زار محمد صلاح في إنجلترا واستقبله بشكل مميز وجلس معه لفترة طويلة، موضحًا أن هدفه في كأس العالم 90 هو الذي غير شكل كرة القدم المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.

النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد صلاح

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