موعد إعادة عرض الحلقة التاسعة من مسلسل مليحة

تناولت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب والمشارك في ماراثون دراما رمضان ٢٠٢٤، والمتناول للقضية الفلسطينية العديد من الأحداث الهامة سواءً كانت كشفًا لحقائق تاريخية خاصة بالقضية، أو تطورات درامية متعلقة بقصة الفتاة الفلسطينية “مليحة” التي يدور حولها المسلسل.

مسلسل مليحة موعد إعادة الحلقة العاشرة

لذا يحرص عدد من المتابعين على معرفة موعد إعادة عرض الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة، والتي تأتي عبر قناة CBC وقناة ON وقناة الحياة تأتي كالتالي:

- تعاد الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة على قناة CBC في الساعة 9:45 مساء.

بينما تكون الإعادة الأولى لمسلسل مليحة الحلقة العاشرة على قناة الحياة في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كذلك يعاد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة على قناة أون الساعة 8:15 صباحًا.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة التاسعة

وكانت قد شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة تحدث الطبيب هشام إلى شقيقته وإخبارها بتهرب مليحة منه بشكل مستمر، فيما أكدت له الشقيقة أن ما حدث مع مليحة ليس سهلًا وخاصة فقدان أفراد أسرتها، وطلبت منه عدم الإلحاح عليها بالاهتمام الزائد.

ومن ناحية أخرى تحدثت "نوسة" خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مع فريدة عن سبب خناقتها مع علي بعد عقد قرانهما، لتعترف لها أن علي قدم على هجرة، ويسعى للحصول على عقد عمل خارج مصر، وذلك دون أن يخبر أي حد، مما يصيب نوسة بالصدمة، ولكنها تطلب منها فريدة عدم إخبار أي شخص في الأسرة حتى تعلم من علي ماذا سيفعل لاحقًا.

أبطال مسلسل مليحة

جديرًا بالذكر أن مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.