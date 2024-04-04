"مليحة" الحلقة 10..أدهم يعترف بحبه لخطيبته أمام والدته وحماته

مسلسلات رمضان 2024..

سيطرت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة محركات البحث خلال الساعات الماضية عقب عرضه على عدد من القنوات والمحطات الفضائية.

وخلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة، فوجئ أدهم بزيارة خاله وزوجته في ساعة متأخرة من الليل داخل منزله.

مسلسل مليحة..حنان سليمان تسأل دياب عن سبب خطبته لابنتها

وطلبت حنان سليمان من أدهم توضيح أسباب خطبة ابنتها وهل هي شفقة منه أم أنه بالفعل يحبها.

شهدت الحلقة العاشرة، اعتراف أدهم بحبه لخطيبته وأنه كان يفكر في الخطوبة والارتباط منذ فترة طويلة، لكن إصابته وحادث السلوم كان السبب في تأخير تلك الخطوة.

مسلسل مليحة..موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة الحادية على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 11 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.