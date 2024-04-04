الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

"مليحة" الحلقة 10..أدهم يعترف بحبه لخطيبته أمام والدته وحماته

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

سيطرت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة محركات البحث خلال الساعات الماضية عقب عرضه على عدد من القنوات والمحطات الفضائية.

وخلال أحداث الحلقة 10 من مسلسل مليحة، فوجئ أدهم بزيارة خاله وزوجته في ساعة متأخرة من الليل داخل منزله.

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موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة التاسعة 9

مسلسل مليحة..حنان سليمان تسأل دياب عن سبب خطبته لابنتها

وطلبت حنان سليمان من أدهم توضيح أسباب خطبة ابنتها وهل هي شفقة منه أم أنه بالفعل يحبها.

شهدت الحلقة العاشرة، اعتراف أدهم بحبه لخطيبته وأنه كان يفكر في الخطوبة والارتباط منذ فترة طويلة، لكن إصابته وحادث السلوم كان السبب في تأخير تلك الخطوة.

مسلسل مليحة..موعد عرض الحلقة 11

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة الحادية على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 11 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

وإلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

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مسلسل "مليحة" الحلقة 9.. أشرف زكي زوج مخلص يدعم زوجته المصابة بالسرطان

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم ويحدث بينهم الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطا ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكلًا من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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