رمضان 2024.. عدد الساعات المتبقية على موعد آذان المغرب

يتساءل الكثيرون عن عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب، لمعرفة الموعد الرسمي للإفطار، وأفضل الأدعية قبل وبعد الإفطار، حتى يستعين بها في طلب الرزق والصحة والعافية، ويسأل الله من فضله في هذه الأيام الكريمة.

موعد اذان المغرب اليوم 26 رمضان 2024

صلاة المغرب ستكون في تمام الساعة 6:16 مساءً، عدد ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق

دعاء قبل الإفطار

اللهم إني أَسْأَلُكَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ، اللهم إني أَسْأَلُكَ العَفْوَ والعافيةَ في دِينِي ودُنْيَايَ، وأهلي ومالي، اللهم اسْتُرْ عَوْراتِي وآمِنْ رَوْعاتِي، اللهم احْفَظْنِي من بينِ يَدَيَّ، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعَظَمَتِكَ أن أُغْتالَ من تحتي.



دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا، وبك عمن سواك غنى وتعففا.

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا.

اللَّهمَّ اكفني بِحلالِكَ عن حرامِكَ، وأغنِني بِفَضلِكَ عَمن سواكَ.

دعاء قبل الفطور للصَّائم

اللهم أنزل علينا السلام واجعلنا من المتقين.

يارب اجْعَلْ سَعْيي فيهِ مَشكورا، وَذَنبي فيهِ مَغفُورا، وَعَمَلي فيهِ مَقبُولًا، وعيبي فيهِ مَستورًا يا أسمَعَ السّامعينَ.

اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضًا لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأمِّن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.



دعاء الصائم لا يرد

اللهم بلغنا رمضان وقد أعانقنا التقوى والإيمان، واجعلنا من عتقاء شهرك الفضيل.

اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، وأعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأسألك توفيقك في الأمور كلها، والعصمة من كل ذنب وسلامة في كل شأن”.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والعيبة، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال”.

اللهم أنزل علينا السلام واجعلنا من المتقين، الدعاء بتقبل الصيام والقيام: يمكن الدعاء بهذا الدعاء: “اللهم اجعلنا من عتقاء شهرك الفضيل”.



مواقيت الصلاة وموعد آذان العشاء اليوم 26 رمضان 2024 وصلاة التراويح



صلاة الفجر

الساعة 4:10 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 11:58 صباحًا

صلاة العصر

الساعة 3:30 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 6:16 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 7:36 مساءً، والتراويح 7.36 مساءً