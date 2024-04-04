مسلسل صدفة الحلقة 25.. عشيقة عصام السقا تتوعّد بالانتقام من ريهام حجاج

يبحث عشاق الدراما عن تفاصيل وأحداث مسلسل صدفة، ويأتي موعد إعادة الحلقة في الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي فيما يكون موعد إعادة مسلسل صدفة على شاشة القناة الأولى الساعة 3:00 صباحًا.

مسلسل صدفة الحلقة 25

كشفت آخر أحداث مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج بخطف علي (سليم الترك)، من قبل الرجل الذي اتهمته أم راندا- عبير منير، بأنه من خطف ابنتها وطلب مبلغ مليون جنيه، هذا المبلغ الذي كان دفعه لها رشوة لتيسير بعض الأمور، وعندما أحضر علي لها أتصلت علي الفور بصدفة-ريهام حجاج، حتي يتم عقد قران علي علي راندا- دهب تامر، وعندما وصلت صدفة لمنزلهم قالت لها أن راندا أن علي يطلب شقة ومليون جنيه حتي يوافق علي الزواج، فدخلت عليه صدفة كي تجبره علي الزواج ولكنها وجدته قد هرب من المنزل.

توعدت غادة (رانيا الخواجة)، طارق- عصام السقا، أنها ستقتله إذا عرفت أنه يخونها، وأكد لها طارق أن ذلك من المستحيل أن يحدث، لكنها في اليوم الثاني رأته وهو ذاهب لصدفة- ريهام حجاج، وأخذها معه في السيارة، وتوقع الجماهير بأنها ستنتقم من ريهام حجاج.

مسلسل صدفة موعد عرض الحلقة 25

يعرض ريهام حجاج صدفة على فضائية الحياة في الساعة 8:15 مساء، CBC 10:30 مساء وdmc 12:15 منتصف الليل والقناة الأولى المصرية 10:30 مساء.

مسلسل صدفة قنوات عرض الحلقة الخامسة والعشرون

ويعرض صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء.

قناة CBC الساعة 10:30 مساء.

قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل.

القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.

قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة، كما أن صدفة تقع في الكثير من المشاكل غير المقصودة، لتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل صدفة

صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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