عدد ساعات الصيام في اليوم 25 الخامس والعشرون من رمضان 2024

يبحث المسلمين من كل محافطات مصر عن عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس والعشرون من رمضان 2024، ويزداد السؤال على السوشيال ميديا بكثرة لمعرفة موعد آذان المغرب.

موعد اذان المغرب اليوم الخميس 25 رمضان

ويعرض "الدستور" في تقريره اليومي تفاصيل عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس والعشرون من رمضان 2024، وموعد اذان المغرب، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في معرفة الإمساكية الرمضانية.

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

الفجر: 4:12

الظهر: 11:58

العصر: 3:30

المغرب: 6:16

العشاء: 7:35

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق

السحور 1:52

إمساك 3:52

الفجر 4:12

الشروق 5:40

الظهر 11:58

العصر 3:30

صلاة المغرب 6:16

العشاء 7:35

دعاء قبل الافطار

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت.

اللهم تقبل صيامي وقيام وصالح أعمالي وتجاوز عن سيئاتي.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم سدد ديوننا واصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجًا.

اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين وارزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلا لا يهتدي إلى بمعرفتك وروحا لا تسعد إلا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

دعاء مستجاب قبل الافطار