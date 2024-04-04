الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

عدد ساعات الصيام في اليوم 25 الخامس والعشرون من رمضان 2024

الصيام
الصيام

يبحث المسلمين من كل محافطات مصر عن عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس والعشرون من رمضان 2024، ويزداد السؤال على السوشيال ميديا بكثرة لمعرفة موعد آذان المغرب.

موعد اذان المغرب اليوم الخميس 25 رمضان

ويعرض "الدستور" في تقريره اليومي تفاصيل عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس والعشرون من رمضان 2024، وموعد اذان المغرب، وذلك لرغبة الملايين من المسلمين في معرفة الإمساكية الرمضانية.

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عدد ساعات الصيام اليوم الأربعاء 24 رمضان 2024

مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة

  • الفجر: 4:12
  • الظهر: 11:58
  • العصر: 3:30
  • المغرب: 6:16
  • العشاء: 7:35

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس

  • مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق
  • السحور 1:52
  • إمساك 3:52
  • الفجر 4:12
  • الشروق 5:40
  • الظهر 11:58
  • العصر 3:30
  • صلاة المغرب 6:16
  • العشاء 7:35

دعاء قبل الافطار 

  • اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت.
  • اللهم تقبل صيامي وقيام وصالح أعمالي وتجاوز عن سيئاتي.
  • ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  • اللهم سدد ديوننا واصلح أحوالنا، ويسر أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجًا.
  • اللهم اكتبنا عندك من الشاكرين وارزقنا قلبًا لا يأنس إلا بمناجاتك، وعقلا لا يهتدي إلى بمعرفتك وروحا لا تسعد إلا بذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

دعاء مستجاب قبل الافطار

  • اللهمَّ إنِّي أسألُك من الخيرِ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، وأعوذُ بك من الشرِّ كلِّه عاجلِه وآجلِه ما علِمتُ منه وما لم أعلمُ، اللهمَّ إنِّي أسألُك من خيرِ ما سألَك به عبدُك ونبيُّك، وأعوذُ بك من شرِّ ما عاذ به عبدُك ونبيُّك، اللهمَّ إنِّي أسألُك الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بك من النارِ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُك أنْ تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.
  • اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حُزْني، وذَهابَ هَمِّي.
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