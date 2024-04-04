الخميس 04 أبريل 2024
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الصحة

تحسن السلوك والكلام.. نصائح غذائية مهمة للأطفال المصابين بالتوحد

التوحد
التوحد

يعد اتباع نظام غذائي متوازن أمرًا ضروريًا للأطفال المصابين بمرض التوحد لتعزيز صحتهم العامة، ويمكن أن يساعد أيضًا في تحسين السلوك والكلام والوظيفة المعرفية.

يعرف عن مرض التوحد بأنه اضطراب في النمو لدى الأطفال يمكن أن يؤثر على مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية والوظيفة المعرفية والقدرة على التعلم، بالنظر إلى أن الأطفال المصابين بالتوحد قد يظهرون سلوكيات متكررة ويهتمون بأشياء مختارة، فقد يؤثر ذلك أيضًا على الطريقة التي يتناولون بها الطعام ما يؤدي إلى نقص التغذية واضطرابات الأكل ومشاكل في الجهاز الهضمي.

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نصائح غذائية مهمة للأطفال المصابين بمرض التوحد

1 - ركز على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية: اختر الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية الأساسية المهمة للصحة العامة ويمكن أن تساعد في دعم وظائف المخ وتنظيم الحالة المزاجية لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد.

2 - النظام الغذائي الخالي من الغلوتين والكازين: هناك ادعاءات بأن مرض التوحد ناتج عن تأثيرات الغلوتين والكازين على المسارات المناعية، لقد ثبت أن هذه الببتيدات تنتج إنتاجًا شاذًا للسيتوكينات، وتشوهات في مسارات المناعة، وتضر بالجهاز العصبي المركزي، يمكن أن يساعد نظام GFCF الغذائي عن طريق تقليل تفاعلات الحساسية، والتي يمكن أن تؤثر على الوظائف العصبية وتدعم نمو الدماغ واستعادته.

3 - إدراج أحماض أوميجا 3 الدهنية: تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين، ضرورية لنمو الدماغ ووظيفته. لقد ثبت أنها تعمل على تحسين التركيز والانتباه والسلوك لدى الأطفال المصابين بالتوحد، تم العثور على أوميجا 3 أيضًا في بذور الكتان وبذور الشيا، يرتبط إدراج الدهون الصحية بتحسن الأعراض مثل فرط النشاط والتركيز والتهيج والعدوان.

4 - فيتامين د: يلعب دورًا رئيسيًا في وظيفة المناعة، وتنظيم المزاج، والصحة العامة، الأطفال المصابون بالتوحد أكثر عرضة لنقص فيتامين "د" بسبب التعرض المحدود لأشعة الشمس أو القيود الغذائية، بما في ذلك الأطعمة المدعمة بفيتامين "د" وإشراك الأطفال في الأنشطة الخارجية.

5 - المغنيسيوم: وهو معدن يدعم الاسترخاء ويمكن أن يساعد في تحسين نوعية النوم وتقليل القلق وتهدئة فرط النشاط لدى الأطفال المصابين بالتوحد، وتشمل الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والخضروات الورقية الخضراء.

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