لكارهي فصل الصيف.. فوائد صحية مذهلة لضوء الشمس

يعرف عن ضوء الشمس بأنه علاج طبيعي يمكن أن يشفينا، من خلال المشي في الطبيعة أوالتنزه داخل الحدائق ما يجعلنا نشعر بالتحسن والاستمتاع بأشعة شمس الربيع.

ووفقا لموقع Hindustan times يمكن أن يساعد ضوء الشمس ذو الطيف الكامل - في تحسين الحالة المزاجية والصحة البدنية والعقلية بشكل عام.

يساعد التعرض للضوء الدماغ على إطلاق إشارات اليقظة، مما يساعد أيضًا في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ في الجسم. وهذا يساعدنا على النوم بشكل أفضل.

لكارهي فصل الصيف.. فوائد صحية مذهلة من ضوء الشمس

السيروتونين يساعد في استقرار الحالة المزاجية لدينا. يساعد ضوء الشمس، عند دخوله عبر العين، في إطلاق مادة السيروتونين.

ويمكن لضوء الشمس المفيد تحسين الحالة المزاجية واستقرار إيقاعات الساعة البيولوجية لدينا، مما يساعدنا على الحصول على ليال أفضل وأعمق.

كما يمكن لضوء الشمس أن يقلل من درجات الاكتئاب بل ويزيد من الأداء المعرفي مثل وقت رد الفعل والتنشيط، وفقًا لعدة أبحاث تم اجراءها على مدار السنوات الماضية، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز فوائد التعرض لأشعة الشمس.

١ - يلعب فيتامين د الذي يتم الحصول عليه من التعرض لأشعة الشمس دورًا حاسمًا، فيما يلي بعض الفوائد التي أوضحتها خبيرة التغذية أبورفا أغاروال.

٢ - يساعد فيتامين د على تحفيز بصيلات الشعر، مما يعزز نمو الشعر الصحي. وقد يكون له أيضًا دور في منع تساقط الشعر والحفاظ على كثافة الشعر.

٣ - تساهم مستويات فيتامين د الكافية في صحة الجلد بشكل عام من خلال تعزيز نمو الخلايا وإصلاحها والتمثيل الغذائي.

٤ -خصائص مضادة للالتهابات: يمكن أن تساعد في تهدئة الجلد المتهيج وتقليل الاحمرار أوالالتهاب المرتبط ببعض الأمراض الجلدية.