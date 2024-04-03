مهارات تساعد على نمو مريض التوحد.. تعرف عليها

التوحد هو اضطراب في النمو يؤثر على الجهاز العصبي وعلى الصحة المعرفية والعاطفية والاجتماعية والجسدية الشاملة للفرد المصاب.

وفقا لموقع hindustantimes يحدث التوحد بسبب مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية، وليس كل الأشخاص المصابين بالتوحد لديهم نفس الأعراض لكن الأعراض الشائعة تشمل صعوبة التواصل، صعوبة التفاعلات الاجتماعية، الاهتمامات الوسواسية والسلوكيات المتكررة.

يمكن أن تساعد العلاجات، مثل تحليل السلوك التطبيقي (ABA)، علاج النطق، العلاج المهني، الأطفال المصابين بالتوحد على تطوير مهارات حاسمة، وتحسين التواصل، وإدارة السلوكيات، وتحسين نوعية حياتهم بشكل عام من خلال توفير الدعم والتدخلات المخصصة، متلازمة أسبرجر، ومتلازمة ريت، والاضطراب التفككي في مرحلة الطفولة، ومتلازمة كانر وPDD-NOS هي خمسة أنواع مختلفة من مرض التوحد.

اضطراب طيف التوحد

اضطراب طيف التوحد (ASD) هو حالة نمو عصبي معقدة تؤثر على العديد من الأطفال في جميع أنحاء العالم. إنه يمثل تحديات فريدة للأطفال وأسرهم ولكن يمكن العثور على الأمل والتقدم من خلال العلاج بتحليل السلوك التطبيقي (ABA).

وهو يركز على تقسيم المهارات إلى خطوات صغيرة ومكافأة السلوكيات المرغوبة مما يسمح للأطفال المصابين بالتوحد بتعلم أشياء جديدة، مهارات التواصل والمهارات الاجتماعية والمعيشية اليومية، فضلًا عن الحد من السلوكيات الصعبة، كما يعد علاج ABA بمثابة تدخل متعدد الاستخدامات وقابل للتكيف، ويمكن تصميمه لتلبية الاحتياجات المحددة لكل فرد، مما يضمن اتباع نهج شخصي لتنمية المهارات عبر مجموعة كبيرة من المهارات الاجتماعية.

بناء المهارات: يساعد علاج ABA في تعليم مهارات جديدة للأطفال المصابين بالتوحد، مثل التواصل والتفاعل الاجتماعي ومهارات الحياة اليومية. من خلال تقسيم هذه المهارات إلى خطوات أصغر وتوفير التعزيز الإيجابي، يمكن أن يساعد علاج ABA الأطفال بشكل فعال على تعلم هذه المهارات وتعميمها في بيئات مختلفة. التعزيز الإيجابي: يستخدم علاج ABA المكافآت لتحفيز السلوكيات المرغوبة، ومساعدة الأطفال على ربط السلوك الجيد بالنتائج الإيجابية، وتشجيعهم على تكرار تلك التصرفات.

3. تعديل السلوك: يستهدف علاج ABA السلوكيات الصعبة التي تظهر بشكل شائع لدى الأطفال المصابين بالتوحد، مثل العدوان أو إيذاء النفس أو السلوكيات المتكررة. من خلال تحديد المحفزات وتنفيذ الاستراتيجيات لاستبدال هذه السلوكيات بسلوكيات أكثر ملاءمة، يمكن لعلاج ABA أن يقلل بشكل كبير من السلوكيات الإشكالية ويحسن الأداء العام.