17 يومًا بلا طعام.. هل رجيم محمد ممدوح صحى حقًا؟.. طبيب يُجيب

تصدر النجم محمد ممدوح، ترند البحث على محركات الإنترنت بعد ظهوره الأخير على الشاشات بمظهر مختلف، وذلك بعد أن فقد الكثير من الوزن.

وصرح محمد ممدوح، في أحد لقاءاته التليفزيونية بأنه يتبع نظامًا غذائيًا قاسيًا، ويطلق عليه "رجيم الماء"، ليفقد 45 كيلو من وزنه، ليبدأ الجماهير بالبحث عن تفاصيل "رجيم الماء" لمعرفة مدى أضراره على صحة الجسم.

رجيم الماء بين الإفادة والضرر

من جهته، علق الدكتور محمد أبو عامر أستاذ علم المناعة والطفيليات، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن رجيم الماء بالرغم من أنه شائع بين الكثيرين إلا أن هناك بعض الأضرار المرافقة، لذلك أنصح بعدم القيام بهذا النظام الغذائي الصعب، وإليكم أبرز الأضرار.



1- سوء التغذية:

قد يعرضك هذا النوع من الرجيم لنقص التغذية وقلة بعض الفيتامينات والمعادن في الجسم، فالجسم بحاجة إلى جميع هذه المكونات الكيميائية من أجل الاستمرار بعمله بالشكل المطلوب.

2- قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف

من أضرار رجيم الماء أنه قد يرفع من خطر إصابتك بالجفاف وخاصة في حال عدم زيادة كمية الماء المتناولة خلال فترة اتباع الرجيم، حيث إن 20% من الماء الذي يدخل الجسم يكون عن طريق الطعام والجسم يحتاج إلى كميات يومية من المياه.

3- قد يؤدي إلى تغيير في مستوى ضغط الدم

قد يعرضك اتباع هذا النوع من الرجيم، إلى تغير في مستوى ضغط الدم الأمر الذي قد يسبب الخطر الصحي الداهم.

4 - نقص صوديوم الماء

يؤدي هذا النوع من الرجيم إلى نقص صوديوم الماء وهو عبارة عن حالة صحية، تحدث عندما يتم تعويض السوائل والأملاح المفقودة في الجسم عن طريق التعرض من خلال الماء فقط.

5- الدوار والتعب وصعوبة في التركيز وقلة المناعة

كل هذه الأعراض تحدث بسبب أضرار رجيم الماء، وقد تصيب الجميع حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة.