محمد ممدوح ناعيًا أشرف عبدالغفور: "أستاذى وصديقى وأخويا.. ربنا يرحمك"

حرص الفنان محمد ممدوح على نعي الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والذي وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 81 عامًا، إثر حادث سير.

وشارك “ممدوح” صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” للراحل أشرف عبدالغفور، وعلق: “أستاذي وصديقي وأخويا الكبير الفنان أشرف عبدالغفور في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته”.

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رحل الفنان الكبير أشرف عبدالغفور عن عالمنا مساء أمس الأحد، عن عمر ناهز 81 عامًا إثر حادث سير تعرض له بصحبة زوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.

وتوفى “عبدالغفور” ونجت زوجته من الموت، فيما حرص عدد من الفنانين على التواجد في المستشفى بجانب الفنانة ريهام عبدالغفور ودعمها في الموقف الصعب والصدمة التي تلقتها بوفاة والدها، حيث رافقها كل من: حنان مطاوع، دينا الشربينى، سوسن بدر، إيمان العاصى، أحمد السعدنى، سلوى محمد على، رانيا السيد، أشرف زكى، إيهاب فهمى، أيمن عزب، عزوز عادل، محمد جمعة وآخرين.

ورحل “عبدالغفور” قبل استكمال تصوير آخر أعماله الفنية "نقطة سودا" مع أحمد فهمى وناهد السباعى الذى يتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ انتهى عبدالغفور من تصوير 80% من أحداث دوره بالعمل ويتبقى له 20% من ضمنها مشاهد مهمة، وبدأ صناع المسلسل في وضع التصورات والاقتراحات حول معالجة باقى مشاهد الفنان الراحل أشرف عبدالغفور في العمل.

الفنان أشرف عبدالغفور قيمة فنية كبيرة ورحلته الفنية تحمل 300 عمل فنى تقريبًا ويمتلك ما يقرب من 100 عمل دينى وتاريخى، منها أدواره في مسلسلي "محمد رسول الله"، و"الإمام مالك"، وتجسيده شخصية "سعيد بن جبير" في مسلسل "عظماء في التاريخ"، وشخصية الخليفة العباسي "موسى الهادي" في مسلسل "هارون الرشيد"، ودور سلطان العلماء العز بن عبدالسلام فى مسلسل "أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت (الليالي المحمدية) وحلقات برنامج "أسماء الله الحسنى"، فضلًا عن الأداء الصوتي الذي قدمه أشرف عبدالغفور لعدد من الكتب ضمن سلسلة (الكتاب المسموع).