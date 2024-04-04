الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد اذان المغرب في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم لعام 2024

اذان
اذان

يبحث العديد من المواطنين عن موعد أذان المغرب فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 /1445، حيث يتصدر اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 محركات البحث على جوجل.

موعد آذان المغرب اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2024

وفى هذا السياق يرصد موقع جريدة الدستور خلال التقرير التالى موعد أذان المغرب فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445.

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أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024 وفضل العبادة فيها

يكون موعد اذان المغرب فى اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 / 1445 فى الساعة السادسة مساءا و15 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

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أدعية العشر الأواخر من شهر رمضان 2024

عدد ساعات الصيام اليوم

وتبلغ مدة ساعات الصوم في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445:  13 ساعة و37 دقيقة.

  • السحور: 2:14
  • الإمساك: 4:14

مواقيت الصلاة اليوم 25 من رمضان

  • الفجر 4:30
  • الشروق 6:05
  • الظهر 12:07
  • العصر 3:33
  • صلاة المغرب 6:16
  • العشاء 7:30

ووفقا لامساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024/1445 تكون عدد ايام شهر رمضان الكريم لهذا العام 30 يوم كاملة.

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أدعية عند سماع الأذان

اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمغرم والمأثم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك".
اللهم إنا استودعناك أنفسنا وأرواحنا؛ فوفّقها اللهم لكل خير، وامنع اللهم عنها كلّ شر.

اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين وأكرم الأكرمين.

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