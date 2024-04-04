منها الكارديجان.. 6 استايلات متنوعة لتتألقي بها خلال عيد الفطر المبارك

أيام قليلة ويحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بقدوم عيد الفطر المبارك لعام 1445 / 2024 ، والتي تتضمن عاداته تناول الكحك والبسكويت، والخروج مع العائلة أو الأصدقاء في أماكن مختلفة للتنزه.

وتتساءل الفتيات عن افضل ما يمكن ارتدائه في عيد الفطر المبارك ويكون موضة عام 2024 لذلك يقدم الدستور في التقرير التالي بعض الأفكار المختلفة لتنسيق ملابس عيد الفطر المبارك بشكل لا مثيل له.

1- البلوزة بأكمام بومبيه

إذا كنت تبحثين دائمًا عن موديلات البلوزات التي تمنحك مظهر عصري جذاب، ف أفضل موضة لهذا العام هي موضة البلوزات ذات الأكمام المنقوشة أو الأكمام البومبيه، بألوانها الزاهية حيث يمكن تنسيقها مع البنطلون الجينز الاسكيني أو البناطيل القماش الواسعة مع حذاء ذو كعب عالي وطرحة حرير أو شيفون.

2- الكارديجان

يمكن ارتداء الكارديجان الطويل في عيد الفطر المبارك، وتنسيقه مع بنطلون جينز وقميص طويل أو تي شيرت ابيض بيزك لشكل مثالي أثناء الخروج مع الأصدقاء، أما إن كنت ترغبين في ارتداء الكيمونو في المساء، فيمكن ارتداءه مع توب قصير وبنطلون جينز للاستمتاع مع الأصدقاء بسهرة عيد مميزة.

3- الجيبات الستان

الجيبات الستان من احدث صيحات الموضة لعام 2024، ويمكن تنسيقها بأكثر من طريقة سواء بشكل عصري أو أنيق، حيث يمكن ارتدائها مع تي شيرت بسيط أو بلوزة أنيقة أو قميص حسب ما تفضلين للحصول على إطلالة مميزة في عيد الفطر المبارك.



4- الجمبسوت

موضة كل الأعوام وهو من أجمل قطع الملابس التي يمكن ارتدائها في خروجات عيد الفطر المختلفة سواء كان من قماش الجينز أو البيليسيه الواسع أو القطن ولكن يجب اختياره بدرجات الوان زاهية لإطلالة مميزة ملائمة للأجواء الصيفية، ويمكن ارتداؤه مع صندل ذو كعب عالي أو حذاء رياضي باللون الأبيض.

5- القميص الفستان

إن كنت تبحثن عن إطلالة عصرية ملائمة للأجواء الربيعية في عيد الفطر المبارك فليس هناك أفضل من اختيار القميص الفستان، ويمكن ارتدائه مع بنطلون جينز سكيني وحذاء بلون مميز نع إحدى ربطات الأحزمة الجديدة.

6- الفستان الأبيض

موضة الفستان الأبيض موجودة دائما في فصل الربيع وفصل الصيف وبالتحديد في عيد الفطر لضمان الحصول على مظهر جذاب فليس عليك سوى اختيار موديل الفستان الأبيض الذي يتناسب مع قوامك سواء المنفوش أو المحدد للجسم ويمكن ارتداؤه مع جاكيت جينز قصير وصندل بالوان زاهية او كوتشي ابيض.

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فستان أبيض بليسيه بموديل القميص

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