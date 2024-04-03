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افكار فطار رمضان 2024.. طريقة عمل محشي ورق العنب والبط بالبرتقال في المنزل

ورق عنب وبط
ورق عنب وبط

مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان 2024، يبدأ الكثيرون بالبحث عن أفكار إفطار شهر رمضان 2024، للتجديد والتغيير، حيث سيحتاج طعام الإفطار لأن تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، بما لا يؤثر على كمية الفيتامينات بالجسم، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة.

افكار فطار رمضان 2024

في هذا الصدد، يرصد "الدستور" طريقة عمل محشي ورق العنب والبط البرتقال بطريقة سهلة ولذيذة في المنزل، وأفكار إفطار شهر رمضان.

طريقة عمل محشي ورق العنب والبط بالبرتقال

يحظى المحشي بالكثير من الشهرة في البيوت المصرية، لذا نقدم في السطور التالية طريقة عمل محشي ورق العنب وبجانبه البط بالبرتقال لإفطار يوم 24 رمضان لعام 2024.

مقادير محشي ورق العنب

ورق العنب: نصف كيلو من ورق العنب الأخضر.
الارز: 3 أكواب من الأرز الأبيض.
البقدونس: ٢ ربطة من البقدونس المفروم.
الطماطم: ٢ كوب من الطماطم المفرومة.
البصل: ٤ ثمرات بصل كبيرة مقطعة شرايح.
المرق: 4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.
ملح: حسب الرغبة.
بهارات محشي جاهزة 1 كيس.
فلفل اسود: ١ ملعقة كبيرة.

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طريقة عمل محشي ورق العنب

الخطوة الأولى:
نقوم بسلق ورق العنب مع ملح وعصير ليمونة حتى تصبح الأوراق طرية ويتغير لونها، ثم قم بتصفيتها وبعد ذلك ضعها جانبًا حتى تبرد.


الخطوة الثانية:
قم بغمر الأرز في ماء ساخن فترة تتراوح بين 30-120 دقيقة، بعد ذلك قم بتصفيته من الماء، وبعد ذلك يتم خلطه مع البقدونس والبصل المفروم، مع إضافة الملح والبهارات إلى خلطة الأرز حسب الرغبة.

الخطوة الثالثة:
يتم حشو الورق بخلطة الأرز وغلقها جيدًا، بحيث يكون الوجه الخشن من الورقة هو الوجه الملامس للحشوة.


الخطوة الرابعة:
يتم غمر أوراق العنب بمرق اللحم أو مرق الدجاج، ووضع المحشي على النار مع مراعاة خفض النار عند غليان المرق.

الخطوة الخامسة:
انتظري فترة تتراوح بين 1-2 ساعة حتى ينضج محشي ورق العنب تمامًا، مع إمكانية إضافة الماء من وقت لإخر.

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طريقة عمل البط بالبرتقال

بشر برتقال.
عصير ٣ ثمرات برتقال.
بصل.
زبدة.
جزر.
كرفس.
ورق لورا.
حبهان.
ملح.
فلفل اسود.

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خطوات التحضير:
الخطوة الأولى:
يبشر جزء من البرتقال ويعصر لعمل الصوص، ويقطع شرائح من البرتقال رفيعا او القشر فقط ويخلط مع شرائح البصل ويتبل ويحشى من الداخل.

الخطوة الثانية:
 تسخن الزبدة ويشوح فيها البطة من كل الجهات، وبعد ذلك ترفع فى صينية بها شرائح البصل والجزر والكرفس واللورا.

الخطوة الثالثة:
يضاف قليل من الماء وتغطى وتدخل الفرن حوالى ساعة ونصف، ويرفع الغطاء قرب النضج بقليل ويتم سقي البطه بالصوص، ويمكن تقديمه بجانب البط أو يغطى به حسب الرغبة.

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