طريقة عمل المسقعة.. وصفة شهية لذيذة الطعم

يمكنكِ عمل وصفة شهية لذيذة الطعم هي المسقعة، فتابعي للتعرف على طريقة عمل المسقعة تعتبر من أكثر الأكلات الشهيرة في الوطن العربي بصفة عامة، ولكن تبقى المسقعة المصرية هي أكثر الوصفات الشهيرة للمسقعة.

تعرفي بنفسكِ على كيفية عمل طريقة عمل المسقعة بالعديد من الوصفات المختلفة.

طريقة عمل المسقعة

1-ثلاث ثمرات من الباذنجان المتوسطة الحجم.

2-نصف كيلو من اللحم المفروم.

3-ثلاث بصلة كبيرة الحجم ومفرومة.

4-اربعة فصوص من الثوم.

5- اثنين من الفلفل الرومي.

6-ملعقة صغيرة من الملح.

7-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

8-لتر من عصير الطماطم.

9-ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

زيت للقلي.

مكونات تجهيز المسقعة

1-كوب من اللبن .

2-ملعقة كبيرة من الزبدة.

3-ملعقة كبيرة من الدقيق.

4-ملعقة صغيرة من الملح.

5-ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

طريقة التحضير للمسقعة

1-يتم تقشير الباذنجان، ويقطع إلى حلقات متوسطة.

2-ضعي الملح على الباذنجان، ويترك جانبًا إلى تصفية السوائل.

3-يتم وضع شرائح الباذنجان في الزيت في مقلاة على النار للحصول على اللون الذهبي.

4-توضع على المحارم الورقية للتخلص من الزيت الزائد.

5-يوضع مكان الباذنجان على النار البصل مع تقليبه إلى أن يذبل، ثم يضاف إليه الفلفل الرومي المقطع ويتم التقليب إلى أن تذبل المكونات.

6-نضيف اللحم المفروم إلى ما سبق، ويتم التقليب مع إضافة كل من الملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ويتم التقليب إلى الحصول على الخليط المتجانس، ونضج اللحم.

7-ضعي الثوم المفروم في ملعقة من الزيت الساخن في إناء مع التقليب على النار لمدة دقيقة.

8-أضيفي عصير الطماطم ومكعب المرق، ويترك الخليط على النار إلى الغليان، إلى الحصول على الصلصة الكثيفة القوام.

9-ضعي القليل من الصلصة في طبق الفرن، وفوقها يتم وضع طبقة من الباذنجان ثم يوضع خليط اللحم ثم طبقة من الصلصة.

10-توضع الصينية في الفرن في درجة 180 مئوية، وتترك لمدة ساعة إلا ربع تقريبًا إلى تمام النضج.

11-يتم عمل البشاميل وهذا بوضع الدقيق في الزبدة المذابة في مقلاة على النار، ويتم التقليب إلى الحصول على اللون الذهبي.

12-يضاف إليه الحليب، ويتم التقليب في اتجاه واحد للحصول على الصلصة الكثيفة.

13-يتم رش البشاميل بكل من الملح والفلفل الأسود، ويتم التقليب جيدًا.

14-نضع البشاميل على وجه الصينية، ثم تعاد مرة أخرى إلى الفرن لمدة دقيقتين.

15-تخرج من الفرن وتوضع في طبق التقديم، وترش بكل من الصنوبر والبقدونس المفروم للتزيين.