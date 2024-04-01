الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

حلويات العيد.. طريقة عمل السابليه بأشكال مميزة

البسكويت
البسكويت

السابليه هو أحد أنواع البسكويت المفضلة لدى الكثيرين، فهو يتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الهش، كما أنه سهل التحضير ولا يتطلب الكثير من المكونات.

المكونات

  • 200 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
  • 100 جرام سكر بودرة.
  • 300 جرام دقيق.
  • بيضة واحدة.
  • ملعقة صغيرة فانيليا.
  • رشة ملح.

الخطوات

  1. اخفق الزبدة والسكر البودرة في وعاء كبير حتى يصبح الخليط كريميًا.
  2. أضف البيضة والفانيليا واخفقهم جيدًا حتى يمتزجوا.
  3. أضف الدقيق والملح تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى تتكون عجينة متماسكة.
  4. غطّي العجينة بورق زبدة واتركها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
  5. سخّن الفرن إلى 180 درجة مئوية.
  6. افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة العجين.
  7. استخدم قوالب الكوكيز لقطع العجينة إلى أشكال مختلفة.
  8. ضع قطع العجينة على صينية فرن مبطنة بورق زبدة.
  9. اخبز السابليه في الفرن لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا.
  10. اترك السابليه ليبرد تمامًا قبل تزيينه.

نصائح لنجاح السابليه

  1. يمكنك إضافة نكهات مختلفة إلى العجينة، مثل قشر الليمون أو البرتقال أو جوزة الطيب.
  2. يمكنك تزيين السابليه بالشوكولاتة المذابة أو المربى أو السكر البودرة.
  3. يمكنك تخزين السابليه في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوع
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