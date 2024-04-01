مصر 2030.. رؤية طموحة تتحقق فى العاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية الجديدة أحد أهم المشاريع القومية المصرية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015، تهدف المدينة إلى تخفيف الازدحام عن القاهرة، وخلق مركز إداري واقتصادي جديد للبلاد.

الموقع والمساحة

تقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كم شرق القاهرة، على طريق القاهرة - السويس الصحراوي.

تبلغ مساحة المدينة 170 ألف فدان (700 كيلومتر مربع).

المخطط العام للمدينة

تُقسم المدينة إلى 20 حيًا سكنيًا وتجاريًا وإداريًا.

تشمل المدينة العديد من المناطق المهمة، مثل: الحي الحكومي: يضم مقرات رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، الوزارات، الهيئات والجهات الحكومية. حي المال والأعمال: يضم المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. المدينة الذكية: تُعد مركزًا للابتكار والتكنولوجيا. النهر الأخضر: حديقة ضخمة تمتد على مساحة 35 كيلومترًا. مدينة المعرفة: مركز تعليمي وبحثي متقدم. مدينة الفنون والثقافة: مركز ثقافي يضم المتاحف والمسارح ودور الأوبرا.



البنية التحتية

تُعد البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا.

تشمل البنية التحتية: شبكة طرق متطورة تربط المدينة بجميع أنحاء مصر. شبكة مواصلات عامة حديثة تضم مترو الأنفاق والقطارات عالية السرعة. شبكة اتصالات متطورة توفر الإنترنت فائق السرعة. شبكة كهرباء ذكية. أنظمة طاقة شمسية وطاقة متجددة.



الاستدامة

تُصمم العاصمة الإدارية الجديدة لتكون مدينة مستدامة صديقة للبيئة.

تشمل مبادرات الاستدامة: استخدام الطاقة المتجددة. توفير مساحات خضراء واسعة. استخدام أنظمة ري حديثة. إعادة تدوير النفايات.



المستقبل