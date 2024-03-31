عاجل| مصر تستعد لحدث تاريخي.. الرئيس السيسي يعلن بدء ولايته الثالثة من العاصمة الإدارية

تستعد العاصمة الإدارية الجديدة، لحدثين تاريخيين، خلال اليومين المقبلين، أولهما تدشين افتتاح المرحلة الاولى من المشروع، وثانيهما أنها ستشهد حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة لرئاسة الدولة المصرية، بحضور ومشاركة رؤساء وزعماء وملوك عدد كبير من دول العالم العربي والاجنبي.

وبحسب مصادر خاصة وموثقة لـ"الدستور"، سيبدأ حفل تنصيب الرئيس بعد حلف اليمين الدستورية، بإشعال الشعلة المخصصة لذلك من ساحة الشعب بالحي الحكومي، وهو بمثابة إعلان من الرئيس ببدء ولايته الثالثة من عاصمة مصر الإدارية الجديدة، ومن ثم اعلان تدشين افتتاح المرحلة الأولى لها، والتي يتردد أنها ستستمر لأيام وليس يوما واحدا، كما سيتم تدشين بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من خلال طرحها على القطاع الخاص للتنفيذ.

فيما أكد المهندس عمرو عبد السميع، المنسق العام لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لـ"الدستور" انتهاء ترفيق أراضي المرحلة الثانية من المشروع بالكامل، حتى تكون جاهزة للطرح على المطورين والمستثمرين لبدء تنفيذ مشروعاتها، وأنه تم مراعاة التكنولوجيات والتقنيات الأحدث فى العالم عند تنفيذ عمليات الترفيق، لتواكب المستقبل بكل أشكاله.

وأوضح عبد السميع أن طريقة تنفيذ مرافق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حتى في مرحلته الأولى، هو الأول من نوعه فى تاريخ الدولة المصرية، حيث يتم لأول مرة تنفيذ مرافق داخل أنفاق ويتم تحديد الاعطال واماكنها من خلال شبكة التحكم، ولا تحتاج لعمليات حفر وتكسير لاصلاح اعطال اذا ما تواجدت، مشيرا إلى أن عملية ترفيق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ضمن أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، وذلك من بداية المشروع.

ولأن من الصعب ان نحصر كل ما تم تنفيذه فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لأن المرحلة الاولى من المشروع والتي انتهت بالكامل، تقع على مساحة 40 ألف فدان، أي ضعف مساحة مدينة الشيخ زايد، لكن يمكن رصد أبرز معالم المشروع فى مرحلته الأولى، مثل الحي الحكومي وحي المال والاعمال، وفندق الماسة كابيتال الذي أصبح "ريجينسي" ومدينة الثقافة والفنون والمدينة الرياضية والقصر الرئاسي ومقر وزارة الدفاع ومبنيي البرلمان ومركز مصر الإسلامي الأكبر في العالم، بخلاف مسجد الفتاح العليم ومبنى كاتدرائية ميلاد المسيح، والنهر الأخضر، ونحو 8 أحياء سكنية بينها كابيتال ريزيدانس أول حي سكني ينتهي تنفيذه هناك ويضم سكان حاليا وبه كل متطلبات الحياة من خدمات حكومية وحياتية.

الحي الحكومي يضم حاليا أكثر من 50 ألف موظف، تم نقلهم من مقار الوزارات بمنطقة وسط البلد للمقار الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويمارسون مهام عملهم هناك منذ أكثر من سنة، وتم تفريغ مقار الوزارات وتسليمها لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، التي سلمتها للصندوق السيادي لاستثمارها، وتعد عملية نقل الموظفين لممارسة أعمالهم من الحي الجديد بالعاصمة الادارية اللبنة الاولى لتطبيق الحوكمة فى مصر بشكل كامل، والانتقال لعصر جديد تواكب به مصر أحدث التقنيات العالمية فى ممارسة وأداء الأعمال.

حي المال والأعمال، دخل حيز التسليمات النهائية منذ أشهر، ما يعني قرب انتهاء تنفيذه بنسبة 100%، وبالفعل تم إسناد تشغيل اكثر من علامة فندقية عالمية فى البرج الأيقوني الأعلى في إفريقيا وأبراج أخرى هناك، وهو مفهوم جديد من المعمار، يتم تنفيذه لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية، وتم الاتفاق في بداية تنفيذه على توطينه كصناعة تحتاج الدولة المصرية توطينها، ونقلها في أكثر من مكان في مصر – بحسب الحاجة-، وهو ما جرى بالفعل.

مشروع النهر الأخضر، أيضا سيشهد احتفالات ضخمة، حيث تم تجهيز أكثر من موقع للاحتفال، وهو - كمشروع-، يحاكي نيل القاهرة التاريخية، ونفذته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيكون به أكبر متنزهات خضراء مفتوحة على مستوى العالم، وستكون به أماكن للاحتفالات الكبرى، وسيمثل الرئة الخاصة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ومركز مصر الإسلامي الذي تم تشييده وفقا للطراز الإسلامي العتيق فى مصر، والذي انتهى تنفيذه بالكامل، حيث تبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع ويحتوي على 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمى رابع ويتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع ويسع 12000 مصلى يعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلي 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة.

أما عن الأحياء السكنية التي انتهى تنفيذها تتعدى الـ6 أحياء، منها أحياء نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأحياء أخرى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وأحياء نفذتها هيئة الشئون المالية أيضا، بخلاف مشروعات القطاع الخاص التي تنتشر هنا في كل مكان.

يذكر أن الهدف المعلن منذ البداية إنشاء مدينة مصرية عصرية حديثة، تؤسس لحضارة مصر العريقة، وتقدم للعالم نموذجًا حضاريًا وإنسانيًا لبنية حياتية بمفهوم مبتكر، وتنمية عمرانية متكاملة تسمو بحياة كريمة، وعدالة اجتماعية متواصلة، وخدمات إنسانية كريمة، وتنمية مستدامة صديقة للبيئة، تحترم شخصية الزمان والمكان"، وهو ما أصبح حقيقة على أرض الواقع.

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