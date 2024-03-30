السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

كيف تتخلص من التوتر.. نصائح عملية لقضاء حياة هادئة

التوتر
التوتر

التوتر هو شعور طبيعي يمر به الجميع في مختلف مراحل حياتهم، قد يكون ناتجًا عن ضغوط العمل أو الدراسة أو العلاقات الشخصية أو حتى الأحداث اليومية البسيطة.

الدستور سنقدم لك بعض النصائح العملية للتخلص من التوتر وعيش حياة هادئة:

1. مارس الرياضة بانتظام

تعد الرياضة من أفضل الطرق للتخلص من التوتر، فهي تساعد على إفراز هرمونات السعادة، مثل الإندورفين، التي تُحسّن المزاج وتُقلّل من الشعور بالقلق والضغط.

2. اِتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

يمكن أن يؤثر النظام الغذائي على مستويات التوتر لديك. تأكد من تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب الوجبات السريعة والأطعمة المُعالجة.

3. احصل على قسط كافٍ من النوم

يعد النوم ضروريًا للصحة الجسدية والنفسية، تأكد من الحصول على 7-8 ساعات من النوم كل ليلة.

4. مارس تقنيات الاسترخاء

هناك العديد من تقنيات الاسترخاء التي يمكن أن تساعدك على التخلص من التوتر، مثل اليوغا والتأمل والتنفس العميق.

5. خصص وقتًا لنفسك

من المهم أن تخصص وقتًا لنفسك لممارسة الأنشطة التي تستمتع بها، مثل القراءة أو الاستماع إلى الموسيقى أو قضاء وقت مع العائلة والأصدقاء.

6. تجنب الكافيين والنيكوتين

يمكن أن يؤدي الكافيين والنيكوتين إلى زيادة مستويات التوتر، حاول تقليل استهلاكك لهما أو تجنّبهما تمامًا.

7. تحدث إلى شخص تثق به

يمكن أن يساعدك التحدث إلى شخص تثق به، مثل صديق أو أحد أفراد العائلة أو معالج نفسي، على التخلص من مشاعرك السلبية والشعور بالراحة.

8. اطلب المساعدة إذا لزم الأمر:

إذا كنت تعاني من التوتر بشكلٍ مزمن، فلا تتردد في طلب المساعدة من مختصّ.

التوتر القلق الضغط الاسترخاء الصحة النفسية الحياة الهادئة

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