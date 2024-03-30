"اتعلميه".. أحدث الطرق لعمل كحك العيد الناعم فى البيت

كحك العيد من الحلويات التقليدية التي تزين موائدنا في عيد الفطر، ويفضل الكثيرون تحضيره في المنزل للحصول على مذاق فريد ونكهة مميزة.

في هذا الموضوع سنقدم لكم أحدث الطرق لعمل كحك العيد الناعم في البيت:

كحك العيد الدايب

المقادير: كيلو دقيق 500 جرام سمنة كوب ماء دافئ 3 ملاعق كبيرة سكر ملعقة صغيرة خميرة فورية نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر ملعقة صغيرة ريحة الكحك ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة التحضير: ذوّبي السمنة على نار هادئة. في وعاءٍ كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكنج باودر وريحة الكحك والملح. أضيفي السمنة المذابة تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة. ذوّبي الخميرة في الماء الدافئ واتركيها 10 دقائق حتى تتفاعل. أضيفي خليط الخميرة إلى العجينة واعجنيها جيدًا حتى تصبح ناعمة. غطّي العجينة واتركيها ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة. شكّلي العجينة حسب الرغبة باستخدام قوالب الكحك أو أدوات النقش. رصّي الكحك في صينية فرن مدهونة بالسمنة. اخبزي الكحك في فرن مُسخّن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون. اتركي الكحك ليبرد ثم رشّيه بالسكر البودرة.



2. كحك العيد بالملبن

المقادير: نفس مقادير كحك العيد الدايب

للحشوة: 2 كوب ماء 2 كوب سكر كوب ماء ورد 2 ملعقة كبيرة نشا 2 ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة التحضير: حضّري عجينة كحك العيد الدايب. لتحضير الحشوة، ضعي الماء والسكر في قدر على نار هادئة حتى يغلي. أضيفي ماء الورد وقلّبي. ذوّبي النشا في الماء وردّي الخليط إلى القدر مع التقليب المستمر حتى يتماسك. اتركي الحشوة تبرد. شكّلي العجينة إلى كرات صغيرة ثم احشيها بالحشوة. ادهني الكحك بالبيض ورشّيه بالسمسم. اخبزي الكحك في فرن مُسخّن مسبقًا على 180 درجة مئوية لمدة 20-25 دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.



نصائح لعمل كحك العيد الناعم