الكحك البيتى.. سر من أسرار جداتنا

الكحك من أشهر الحلويات التي تُزيّن موائدنا في الأعياد والمناسبات، وله طعم خاص يجمع العائلة حول طبق واحد، ويزداد الشعور بالبهجة عند تحضيره في المنزل.. إليكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكحك البيتي:

المكوّنات

1 كيلو دقيق

500 جرام سمن

3 ملاعق كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة رائحة الكحك

1/2 كوب سمسم

الحشوة (اختيارى)

200 جرام ملبن

200 جرام عجوة

الطريقة

تحضير العجين

في وعاء كبير، نخلط الدقيق، البيكنج باودر، الملح، ورائحة الكحك.

نضيف السمن البارد ونفركه مع الدقيق حتى يصبح كفتات الخبز.

نذوب الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.

نضيف الماء تدريجيًا إلى خليط الدقيق والسمن مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نغطّي العجينة ونتركها ترتاح ساعة في مكان دافئ.

تشكيل الكحك

نقسم العجينة إلى كرات صغيرة.

نضغط على كل كرة بيدنا حتى نحصل على شكل دائري.

نضع الحشوة في منتصف كل دائرة (اختياري).

نغلق العجينة على الحشوة ونشكلها باستخدام قالب الكحك أو بأطراف أصابعنا.

نرصّ الكحك في صينية مدهونة بالسمن.

نرشّ الكحك بالسمسم.

خبز الكحك

نُسخّن الفرن على 180 درجة مئوية.

نُدخل الصينية إلى الفرن ونتركها 20-25 دقيقة حتى يصبح لون الكحك ذهبيًا.

نخرج الكحك من الفرن ونتركه يبرد قبل تقديمه.

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