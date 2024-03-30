السبت 30 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

الكحك البيتى.. سر من أسرار جداتنا

الكحك البيتي
الكحك البيتي

الكحك من أشهر الحلويات التي تُزيّن موائدنا في الأعياد والمناسبات، وله طعم خاص يجمع العائلة حول طبق واحد، ويزداد الشعور بالبهجة عند تحضيره في المنزل.. إليكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الكحك البيتي:

المكوّنات

  • 1 كيلو دقيق
  • 500 جرام سمن
  • 3 ملاعق كبيرة سكر
  • 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية
  • 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر
  • 1/4 ملعقة صغيرة ملح
  • 1 كوب ماء دافئ
  • 1 ملعقة صغيرة رائحة الكحك
  • 1/2 كوب سمسم

الحشوة (اختيارى)

  • 200 جرام ملبن
  • 200 جرام عجوة

الطريقة

تحضير العجين

  • في وعاء كبير، نخلط الدقيق، البيكنج باودر، الملح، ورائحة الكحك.
  • نضيف السمن البارد ونفركه مع الدقيق حتى يصبح كفتات الخبز.
  • نذوب الخميرة والسكر في الماء الدافئ ونتركها 10 دقائق حتى تتفاعل.
  • نضيف الماء تدريجيًا إلى خليط الدقيق والسمن مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.
  • نغطّي العجينة ونتركها ترتاح ساعة في مكان دافئ.

تشكيل الكحك

  • نقسم العجينة إلى كرات صغيرة.
  • نضغط على كل كرة بيدنا حتى نحصل على شكل دائري.
  • نضع الحشوة في منتصف كل دائرة (اختياري).
  • نغلق العجينة على الحشوة ونشكلها باستخدام قالب الكحك أو بأطراف أصابعنا.
  • نرصّ الكحك في صينية مدهونة بالسمن.
  • نرشّ الكحك بالسمسم.

خبز الكحك

  • نُسخّن الفرن على 180 درجة مئوية.
  • نُدخل الصينية إلى الفرن ونتركها 20-25 دقيقة حتى يصبح لون الكحك ذهبيًا.
  • نخرج الكحك من الفرن ونتركه يبرد قبل تقديمه.

نصائح مهمة

  • يمكن استخدام السمن البلدي أو الزبدة بدلًا من السمن النباتي.
  • يمكن إضافة ماء الورد أو ماء الزهر إلى العجين لإعطائه رائحة مميزة.
  • يمكن تزيين الكحك بالمكسرات أو الفواكه المجففة.
  • يمكن تخزين الكحك في علبة محكمة الإغلاق في مكان بارد وجاف لمدة أسبوعين.
الكحك الكحك البيتي الكحك الناعم كحك العيد كحك 2024 اسرار كحك 2024 حلويات العيد

مواد متعلقة

مصر فى دائرة الاهتمام الدولى.. لقاءات ثلاثية حول غزة ومساعدات أوروبية عاجلة واتفاقيات تنموية مع إيطاليا

من وحى مليحة| التطريز الفلسطينى.. حكاية إبداع وإرث حضارى

صندوق النقد يزف بشرى جديدة بشأن الاقتصاد المصرى

البيتى فور.. فرحة العيد فى كل قضمة

بسكويت العيد ببساطة.. أسرار النجاح وطريقة تحضير مميزة

حجر الأوبال.. رمز الأمل والأحلام فى مسلسل فراولة

كواليس حريق فيلا نجل فؤاد المهندس.. ما الذى كشفته المعاينات؟

أسرار كحك العيد الناعم.. وداعًا لصوانى الكحك الصلبة

الأكثر قراءة

أمريكا تخدع العالم مجددًا.. شحنة أسلحة جديدة لإسرائيل وسط تحذيرات من اقتحام رفح الفلسطينية

هل تستمر الحكومة؟.. ملامح وسيناريوهات ما بعد أداء الرئيس السيسى اليمين الدستورية

الاحتلال الإسرائيلى يتلقى ضربة جديدة عبر لبنان

رئيس وزراء بولندا: أوروبا تدخل حقبة ما قبل الحرب والقارة ليست مستعدة

سعر الدولار اليوم 30 مارس 2024 في مصر خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم 20 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم السقا

ثروات مصر المهدرة

حسين دعسة

مجلس التعاون الخليجى.. رؤية للأمن الإقليمى ودعم قضايا المنطقة

وائل لطفي

«جودر».. أفق جديد للدراما

ماجد حبته

سلام على حافة الهاوية

إبراهيم عبدالفتاح

ما من أحد يشغله الكمال

د هند جاد

مواطن ومجتمع ودولة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: المسرح العالمى فى ظل الأوضاع التى تعيشها غزة

د. محمد عفيفي

السيد أحمد خان

صور

تحفة معمارية.. افتتاح مسجد السيدة زينب

حفل تكريم الأم المثالية

اليوم السابع يهزم City Club في دورة المتحدة الرمضانية

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 176 من العدوان.. الاحتلال يكثف هجماته فى غزة ويواصل التصعيد بالضفة

بعد قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار.. ما الذى تغير فى غزة؟

للمشاركة فى مباحثات تبادل الأسرى.. نتنياهو يوافق على إرسال وفدين إلى القاهرة والدوحة