السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

صندوق النقد يزف بشرى جديدة بشأن الاقتصاد المصرى

صندوق النقد
صندوق النقد

قال  صندوق النقد الدولى إن معدل نمو الاقتصاد المصرى بلغ 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023 وسيسجل 3% خلال العام المالى الحالى 2023 - 2024، متوقعا أن يرتفع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% العام المالى المقبل 2024 - 2025.

ووافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادى لمصر، على رفع قيمة التمويل بقيمة 5 مليارات دولار ليصل إجمالى التمويل إلى 8 مليارات دولار، لافتًا إلى إتاحة صرف 820 مليون دولار بشكل عاجل.

إجراءات مهمة

وقالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى، إن مصر تنفذ إجراءات مهمة لتحقيق الاستقرار فى الاقتصاد الكلى، عبر توحيد سعر الصرف وتسريع وتيرة إنهاء المتأخرات بالعملة الأجنبية، وخفض الدين العام.

وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى، فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى التى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.

صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصرى صندوق النقد مصر اقتصاد مصر

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