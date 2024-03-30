السبت 30 مارس 2024
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منوعات

بسكويت العيد ببساطة.. أسرار النجاح وطريقة تحضير مميزة

بسكويت العيد
بسكويت العيد

يعد بسكويت النشادر رمزًا للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تزين به موائد العائلات العربية، ويقدم للضيوف كنوع من الترحيب والضيافة.

أسرار النجاح

صنع بسكويت النشادر الناجح يتطلب اتّباع بعض الخطوات الأساسية:

المكونات

  • 2 كوب دقيق
  • 1 كوب سكر بودرة
  • 1/2 كوب سمن
  • 1 بيضة
  • 1 ملعقة صغيرة نشادر
  • 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
  • 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا
  • رشة ملح

طريقة التحضير

  • نخلط الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والملح.
  • ننخل المكونات الجافة على سطح مرشّش بالدقيق.
  • نضيف السكر والنشادر ونخلط جيدًا.
  • نُضيف السمن ونفركه بأطراف الأصابع حتى يصبح المزيج مثل الفتات.
  • نُضيف البيض والفانيليا ونخلط حتى تتكوّن عجينة متماسكة.
  • نُغطّي العجينة ونتركها ترتاح في الثلاجة لمدة ساعة.
  • نشكّل العجينة على شكل كرات أو أي شكل آخر ونضعها على صينية مبطنة بورق زبدة.
  • نُدخل الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-12 دقيقة.
  • نُخرج البسكويت من الفرن ونتركه ليبرد قبل تقديمه.

نصائح مهمة

  • استخدام سمن بارد من الثلاجة.
  • عدم الإفراط في عجن العجينة.
  • الحرص على تشكيل العجينة بشكل متساوٍ.
  • عدم خبز البسكويت لفترة طويلة حتى لا يحترق.
  • حفظ البسكويت في وعاء مُحكم الإغلاق للحفاظ على قرمشته.
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